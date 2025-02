Cette grande banque va remplacer 4 000 employés par de l’IA, l’hécatombe est en marche

L'intelligence artificielle a bel un bien un impact sur l'emploi. Une banque annonce qu'elle va bientôt remplacer environ 4 000 de ses employés par des systèmes basés sur l'IA.

Certains ont beau répéter que non, l'intelligence artificielle ne prendra pas votre travail, force est de constater que c'est le cas. Entre les projections qui parlent parfois d'une véritable apocalypse pour l'emploi et les exemples très concrets comme celui de cette entreprise française, l'inquiétude est légitime. Et elle n'est pas nouvelle. Dès 2023, des analystes tiraient la sonnette d'alarme en prévoyant le remplacement d'environ 300 millions de travailleurs à travers le monde au profit de systèmes basés sur l'IA.

Aujourd'hui, les entreprises ne cachent pas leur volonté d'intégrer ces derniers au détriment de plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d'employés. La banque DBS, la plus importante de Singapour, en fait partie. Dans les 3 ans à venir, 4 000 personnes travaillant pour elle laisseront leur place à l'IA. Un porte-parole explique que “la réduction des effectifs proviendra de l'attrition naturelle au fur et à mesure que les postes temporaires et contractuels seront supprimés au cours des prochaines années“.

Aucun salarié permanent ne devrait être touché par le phénomène. DBS, qui travaille sur l'IA depuis une dizaine d'années, assure qu'environ 1 000 emplois en lien avec elle seront créés dans la foulée. Une maigre consolation pour les gens laissés sur le carreau. Grâce aux 800 modèles d'IA déployés par la banque à ce jour, les économies réalisées en 2025 devraient être de l'ordre de 710 millions d'euros. Difficile de rivaliser avec ça.

L'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail est encore en cours d'évaluation. Les études récentes ne sont généralement pas optimistes en la matière, le Fond Monétaire International prévoyant par exemple qu'elle affectera 40 % des emplois dans le monde. Dans la plupart des scénarios envisagés par l'organisation, “l'IA risque d'aggraver les inégalités globales“. Apprendre à s'en servir de manière responsable devient plus que jamais une nécessité pour éviter le pire dans les années qui viennent.

