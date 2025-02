Ce jeu de chasse aux monstres vous promet du fun entre amis, même si vous êtes un noob ! Notre avis sur Monster Hunter Wilds

Après le raz-de-marée Monster Hunter World et le spin-off Rise, la saga phare de Capcom revient enfin avec Monster Hunter Wilds, un épisode qui a la lourde tâche de raviver la flamme des vétérans tout en séduisant le grand public. Alors, pari tenu ?

Dans l’histoire du jeu vidéo, il y a des jeux qui, de par leur singularité, ont donné naissance à des genres à part entière. Les GTA-like avec GTA, les Doom-like avec Doom, les MetroidVania avec Metroid, vous avez compris l’idée. Monster Hunter fait indubitablement partie de cette liste, en devenant le roi incontesté du jeu de chasse aux monstres.

Certains ont bien essayé de lui ravir la couronne, sans jamais y parvenir, à l’image du sympathique Wild Hearts édité par EA. Il faut bien reconnaître qu’avec Monster Hunter World, la licence est passée à un autre niveau. Du jeu de niche réservé aux connaisseurs, Monster Hunter est devenu un phénomène populaire et mondial, en témoignent les ventes astronomiques de World depuis son lancement en 2018 : 25 millions de copies.

Et après un spin-off Rise au demeurant solide, mais en rien révolutionnaire, Capcom revient donc ce 28 février 2025 avec un nouvel épisode canon : Monster Hunter Wilds. Grâce à l’éditeur japonais, nous avons pu explorer durant de longues heures les dangereuses Terres interdites sur PS5. Alors, Monster Hunter Wilds est-il toujours au sommet de la chaîne alimentaire ? Voici notre avis complet.

Un vrai Monster Hunter next-gen

Avec Monster Hunter Wilds, Capcom nous fait la promesse d'une expérience next-gen, accessible uniquement sur les consoles de dernière génération (PS5 et Xbox Series) et PC. Et autant dire que ça se ressent dès les premiers instants. Les Terres interdites, la gigantesque zone que l'on sera amené à parcourir, se présente comme un vaste open-world composé de différents biomes et régions. Grâce à la puissance des hardwares actuels, notre exploration n'est d'ailleurs jamais interrompue par un seul temps de chargement.

Un monde ouvert, c'est bien, mais un monde ouvert vivant et organique, c'est mieux. C'est sur ce point que Monster Hunter Wilds se démarque le plus des précédents titres à nos yeux. Les Terres interdites grouillent de vie : les herbivores se déplacent en meute et fuient les prédateurs, tandis que les carnivores restent tapis dans les buissons à la recherche d'une proie facile. On se surprend vite à simplement observer nos alentours, plutôt impressionné par la crédibilité de cet univers.

Cette immersion est aussi renforcée par l'une des grandes nouveautés de cet opus : la météo dynamique et le cycle jour/nuit. Pour faire simple, chaque région des Terres interdites est soumise à des aléas climatiques bien spécifiques. Là ou cela devient intéressant, c'est que les effets météo ne sont pas seulement là pour faire joli, ils influent directement sur le gameplay et le comportement des monstres.

Les plaintes venteuses par exemple sont régulièrement frappées par de violents orages et des tempêtes de sable. La visibilité est fatalement réduite, tandis qu'il faudra zigzaguer entre les impacts de foudre. Dans la forêt écarlate, des pluies diluviennes rendront votre progression nettement plus difficile à cause de la montée des eaux… Notez que certains monstres comme le Rey-Dau (ndrl : le grand dragon que l'on pouvait affronter dans la seconde bêta) apparaissent uniquement lors de ces évènements climatiques. Comprendre ces modèles environnementaux et leurs effets est donc essentiel avant de partir en chasse.

Pour conclure sur la partie graphique, sachez que le jeu dispose de trois modes d'affichage sur PS5. En plus des classiques modes Fidélité et Performance, le titre inclut également une profil Equilibré. Dans l'état actuel, cette option offre à nos yeux un bon compromis entre qualité d'image et framerate. Malheureusement, si les 60 FPS sont effectivement bien tenus en Performance (vous pouvez même grimper plus haut si vous avez une TV 120 Hz), la perte graphique est trop importante : les décors et personnages sont flous, l'aliasing est très prononcé et la profondeur de champ inexistante.

Le Seikret, le meilleur ami du chasseur

Chaque opus de la saga a apporté son petit twist à la formule ancestrale de Capcom. Sans surprise, Monster Hunter Wilds fait de même. Si le principe reste donc fondamentalement identique, à savoir traquer des monstres et les tuer pour récupérer des matériaux/composants et améliorer son équipement, c'est dans la manière de faire que cet épisode diffère.

Tout d'abord, la chasse est grandement facilitée par un ajout de taille : les Seikrets. A l'image des Chocobos de Final Fantasy, ces grands volatiles vous serviront donc de monture pour explorer rapidement les grandes étendues des Terres interdites. Mais attention, ils sont bien plus qu'un simple mode de transport.

En effet, vous pouvez appeler votre Seikret à tout moment lors d'un combat pour prendre de la distance si besoin, ou pour utiliser certains objets comme des potions de soin ou la pierre à aiguiser par exemple. Pratique pour éviter les coups dans les moments critiques sans se désengager complètement. En outre, les Seikrets peuvent également vous propulser dans les airs afin d'effectuer des attaques sautées dévastatrices.

Si vous réussissez bien votre coup, vous pourrez même grimper sur le dos des monstres et leur infliger des dégâts conséquents. On apprécie aussi grandement le fait de pouvoir attraper des matériaux d'artisanats (herbes, insectes, munitions pour la fronde, etc.) directement à dos de Seikret avec le grappin. Plus besoin de s'arrêter toutes les 30 secondes.

Grâce aux Seikrets, Capcom a introduit une autre fonctionnalité inédite dans l'histoire de la saga : la possibilité d'emporter deux armes lors d'une traque. Après quelques heures de jeu, votre monture pourra accueillir dans sa sacoche une seconde arme. Une simple pression sur la flèche droite du pavé directionnel, et hop votre personnage change automatiquement d'équipement. Mine de rien, ce petit changement offre une plus grande flexibilité dans les combats, en permettant d'adapter votre arsenal selon les situations. Ce monstre est sensible aux dégâts de feu et contendants ? Partez avec une épée longue enflammée et un gros marteau en appoint pour assommer la bête en cas de besoin. En jouant à 4, on se retrouve donc avec 8 armes sur le terrain, de quoi couvrir un grand nombre d'éventualités.

Une plus grande accessibilité… au grand dam des vétérans ?

En plus des Seikrets, Monster Hunter Wilds intègre une autre mécanique de gameplay totalement nouvelle : le mode Focus. Pour résumer le principe, ce mode vous permet de viser avec plus de précision les parties d'un monstre.

En vous acharnant sur une zone spécifique, une lueur rouge finira par apparaître en mode Focus. Cela signifie que la partie est suffisamment endommagée pour infliger une attaque critique. Deux options s'offrent alors à vous : continuer à taper dessus pour faire plus de dégâts, ou bien déclencher une attaque Focus. En gros, il suffit de viser la blessure et d'appuyer sur R1 pour lancer un coup dévastateur qui détruira à coup sûr la partie abîmée (vous octroyant au passage un composant).

L'utilisation du mode Focus demande un petit temps d'adaptation, mais après quelques heures, on apprécie le fait d'avoir plus de contrôle sur nos attaques. Néanmoins, les attaques Focus sont à nos yeux peut-être un peu trop forte et trop simple à placer. On rentre vite dans cette routine : je tabasse le monstre jusqu'à ce que les blessures rouges apparaissent, je passe en mode Focus et j'envoie les attaques critiques pour faire un maximum de dégâts. Notez qu'en cas de difficulté, on peut toujours envoyer une fusée de détresse pour faire appel aux autres joueurs présents dans le lobby ou bien à des PNJ si vous jouez hors-ligne. De quoi faciliter la tâche pour les nouveaux venus.

On ressent d'ailleurs cette volonté de Capcom de simplifier l'expérience dans les modifications apportées à l'armement. Les armes considérées pour débutants, comme la grande épée, l'épée longue ou le marteau, n'auront plus aucun secret pour vous après avoir passé quelques minutes dans l'Aire d'entraînement.

A l'inverse, d'autres armes plus complexes comme la Volta-hache, la Morpho-hache ou la Lance demanderont plus d'investissement de votre part pour être maîtrisées à 100 %. Au total, 14 armes sont à votre disposition et bien entendu, on vous conseille de changer régulièrement pour découvrir celles que vous préférez le plus.

Un scénario digne de ce nom

On le sait, la saga Monster Hunter n'a jamais vraiment brillé pour son scénario. Généralement, l'histoire servait de prétexte pour enchaîner les chasses. Néanmoins, force est de reconnaître que Capcom a fait des efforts sur ce point en offrant une intrigue plutôt captivante et une mise en scène plus léchée que par le passé.

Pour résumer brièvement, vous êtes chargés d'enquêter sur la disparition d'un peuple mystérieux qui aurait élu domicile dans les Terres interdites, une contrée que l'on pensait inhabitée depuis des siècles.

Sans rentrer davantage dans les détails, l'histoire se suit avec plaisir grâce à des personnages hauts en couleurs et des cinématiques de haute volée. D'ailleurs, notre chasseur parle enfin (il était temps), ce qui nous permet de se sentir plus impliqué dans le récit.

Pour conclure, Monster Hunter Wilds a toutes les armes pour devenir la nouvelle référence du jeu de chasse aux monstres. Déjà entamée avec World, Capcom poursuit avec Wilds son ouverture à un plus large public, notamment grâce à l'introduction de certaines mécaniques comme les Seikrets et le mode Focus. Forcément, cette approche ne plaira pas tout le monde, en particulier les vétérans, mais difficile de bouder son plaisir devant tout ce que le titre a à offrir entre la tonne d'équipements à forger, de monstres à combattre et de quêtes à accomplir.