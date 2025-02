Oubliez “Hey Google”, voici la nouvelle phrase qui pourrait bientôt réveiller votre assistant

L’assistant vocal de Google évolue et adopte une nouvelle commande bien plus en phase avec l’ère de l’intelligence artificielle. Que ce soit sur smartphone, accessoires connectés ou enceintes intelligentes, cette transformation pourrait bien changer la façon dont vous interagissez avec vos appareils au quotidien.

Depuis plusieurs années, “Hey Google” est devenu un réflexe pour activer l’assistant vocal des smartphones Android et des enceintes connectées. Cette commande permet d’effectuer des recherches, de gérer des tâches ou encore de contrôler ses objets connectés à la voix. Mais alors que l’intelligence artificielle évolue, Google cherche à adapter son assistant pour mieux refléter ses avancées technologiques.

La version bêta de l’application Google laisse entendre qu’une nouvelle commande vocale pourrait bientôt être introduite : “Hey Gemini“. Cette appellation fait référence à Gemini, la nouvelle marque sous laquelle Google regroupe ses technologies d’intelligence artificielle. L’ajout de ce mot-clé semble confirmer la volonté de l’entreprise de faire évoluer son assistant vocal vers une version plus performante et intégrée à ses nouveaux outils IA.

Google teste “Hey Gemini” sur certains appareils Android

Selon des lignes de code découvertes dans la version 16.7.21 bêta de l’application Google, l’assistant pourra être activé avec “Hey Google” ou un second mot-clé, encore inconnu, qui pourrait être “Hey Gemini”. Ces indices confirment une démonstration passée où une utilisatrice interagissait avec des lunettes connectées en utilisant cette commande. Il s’agit d’une évolution logique puisque Google mise de plus en plus sur Gemini pour remplacer Google Assistant dans ses futurs produits.

Cette mise à jour pourrait ouvrir la voie à de nouvelles interactions. Par exemple, un utilisateur pourrait dire “Hey Gemini, montre-moi mes emails” pour afficher directement ses messages, ou encore “Hey Gemini, résume-moi cet article” pour obtenir une synthèse générée par l’IA. D’autres usages pourraient inclure la gestion de l’agenda, la création de résumés vocaux ou encore des commandes plus personnalisées en fonction des préférences de l’utilisateur.

Pour le moment, la mention “Hey Gemini” n’apparaît pas encore dans l’application Google pour le grand public. De plus, la bêta suggère que seuls certains smartphones pourraient bénéficier de cette nouveauté. Il reste donc à voir si la société généralisera cette option à l’avenir ou si elle restera limitée à des appareils spécifiques.

Source : Android Authority