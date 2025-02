Avec le Zenbook A14, Asus tente quelque chose d’audacieux : proposer un ordinateur premium, ultra léger et doté d’un écran OLED pour moins de mille euros. La clé cette promesse ? Un processeur Qualcomm Snapdragon X, modeste mais suffisant pour la bureautique. Sur le papier, le bébé d’Asus est alléchant. Nous avons pu le tester.

Asus a présenté bon nombre de nouveautés lors du CES de Las Vegas en début d’année. La plus notable a été sans conteste le Zenbook A14, un ordinateur qui mise sur sa finesse, son écran OLED et son châssis en céraluminium.

Pesant moins d’un kilo, il veut proposer une expérience qualitative et nomade, le tout pour moins de 1000 euros. Pour cela, il compte sur son processeur modeste : le Snapdragon X. Un sacrifice nécessaire, mais cohérent pour ce que cherche à proposer Asus. Un coup de poker réussi ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

La grande force du Zenbook A14, c’est son prix. En effet, le PC débute à 999 euros, autant dire un tarif très intéressant pour un ultra-portable. Nous parlons ici de la version Snapdragon X, mais il existe également une plus puissante, dotée d’un Snapdragon X Elite, vendu à 1700 euros.

Asus Zenbook A14 Ecran OLED 14 pouces

1920 x 1200 pixels

60 Hz Dimensions 1,07 x 21,39 x 1,34~1,59cm Poids 980 grammes CPU Processeur Snapdragon X Elite

Processeur Snapdragon X RAM 32 Go Stockage 1 To Connectique 2 x USB4 (compatible DisplayPort + Power Delivery)

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI 2.1 TMDS

1 x Jack audio

Batterie 70 Wh Prix 999 euros

Pour ce test, Asus nous a fourni le modèle à 1000 euros.

Un design canon qui mise sur la légèreté

Asus nous a souvent habitué à des designs tranchants, parfois visuellement complexes. Le Zenbook A14 prend cette tendance à contre-pied avec un visuel épuré. On a une robe grise avec un simple « Asus Zenbook » gravé sur le capot arrière. C’est réussi, sobre et sied à tous les environnements. On pourrait même rajouter qu’il a de faux airs de MacBook.

Le PC est doté d’un châssis gris en céralumium, mélange d’aluminium et de céramique déjà présent sur le Zenbook S16. On peut regretter qu’il soit sujet aux traces de doigts, mais ce matériau à plusieurs avantages. Premièrement, il s’avère solide et peu enclin aux micro-rayures. Il est aussi agréable en main, donnant réellement la sensation d’un produit premium. Mais sa plus grande qualité, c’est sa légèreté.

De fait, le Zenbook A14 est un ordinateur ultra nomade. Sur la balance, il ne fait que 980 grammes ! En main, c’est impressionnant. Il est accompagné d’un chargeur de moins de 200 grammes. Son format de 14 pouces et ses dimensions de 31,07 x 21,39 x 1,34 cm lui permettent d’être trimballé quotidiennement dans un sac. Testé et approuvé ! Plus qu’un transport facile, ce poids plus lui permet d’être très flexible dans la vie de tous les jours. Le porter du bout des doigts en courant partout dans un open-space ? Nous l’avons fait.

Bien que fin, l’A14 dispose d’une connectique « vie de bureau proof ». Il arbore ainsi un port USB 3.2 Type-A, deux ports USB 4.0 Type-C Power Delivery, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port Jack 3.5 mm. Des ports suffisants pour la vie de tous les jours, même s’il est vrai que nous n’aurions pas craché sur un port USB A supplémentaire, mais c’est vraiment pour chipoter.

La partie clavier de l’A14 s’avère très réussie. La frappe y est agréable, avec une course juste et une bonne résistance. Rien à dire, c’est du beau travail. Nous tapons ce présent test avec et c’est un réel plaisir. Petit plus, les touches sont rétroéclairées sur quatre niveaux. Le trackpad, pour sa part, est lui aussi maîtrisé. Il répond bien aux sollicitations en plus d’apporter quelques manipulations pratiques. Par exemple, faire glisser son doigt sur le côté droit ou gauche augmente le volume ou la luminosité. C’est pratique et on aime.

Enfin, la partie écran est elle aussi satisfaisante, avec un ratio frôlant les 90%. Seule déception ? L’absence de cache physique sur la webcam. Ce n’est pas dramatique, mais cela aurait apporté une petite sécurité bienvenue.

Le design du Zenbook A14 est une réussite éclatante. Sobre mais visuellement satisfaisant, agréable à utiliser et disposant d’un clavier plaisant, il représente tout ce qu’un ultra-portable devrait être. Mais le visuel est une chose, la technique en est une autre. Nous allons maintenant nous pencher dans ses entrailles.

Un écran OLED maîtrisé

Le Zenbook A14 est équipé d’un écran OLED de 14 pouces d’une définition de 1920 x 1200 pixels. La présence d’une dalle OLED est un vrai plus, surtout à ce tarif. Cependant, Asus a dû faire quelques sacrifices, et cela concerne le taux de rafraîchissement qui reste à 60 Hz. C’est tout à fait acceptable, surtout que le PC est avant tout conçu pour un usage bureautique.

Nous avons évidemment analysé la dalle avec notre sonde et les résultats obtenus sont très bons, mais pas parfaits. Passons tout de suite sur ce qui ne va pas : la luminosité maximale à 400 cd/m². C’est loin d’être honteux pour un laptop, mais cela reste juste pour travailler dehors, surtout quand il fait beau. Bosser à la terrasse d’un café est possible (testé et approuvé) mais à condition de faire attention aux contre-jours, d’autant plus que le traitement des reflets se montre assez lâche.

Concernant le calibrage en lui-même, rien à redire. Par défaut, la dalle propose une température parfaite à 6500K, avec des blancs qui ne tirent ni vers le bleu, ni vers le rouge. Le contraste ? OLED oblige, il est quasi-infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. Parfait pour consommer des séries ou des films. Enfin, le respect des couleurs est au rendez-vous, avec un Delta E moyen à 2 (en-dessous de 3 étant bon). En résumé, nous avons un calibrage réussi.

A lire aussi – Test Asus Zenbook 14 OLED UX3405 : il coche toutes les cases du parfait petit ultra-portable

Pour ceux qui le souhaitent, Asus propose plusieurs modes de couleurs dans son logiciel préinstallé MyAsus. Ainsi, les photographes pourront opter pour un profil P3 afin d’avoir un rendu encore plus naturel, tandis que le mode cinéma baisse la température pour réduire la fatigue visuelle. Bref, Asus s’en sort très bien sur ce coup.

Côté audio, le tableau est un peu moins bon, notamment avec des hauts-parleurs mal placés (à l’avant du châssis, en dessous). Le son délivré est équilibré et puissant, mais subit une forte distorsion passé les 70 %. Cela suffira pour regarder des vidéos Youtube, mais pas plus.

Une puissance sacrifiée, mais une chauffe maîtrisée

Pour son Zenbook A14, Asus a fait le choix d’un modeste processeur Qualcomm Snapdragon X1-26-100 (sous architecture ARM) épaulé par 16 Go de RAM. Opter pour ce SoC est logique pour faire baisser la douloureuse, mais au prix d’une puissance modeste.

Nous avons effectué notre batterie de benchmarks et les résultats obtenus sont attendus, mais bas. Notre Zenbook A14 fait partie des PC les moins puissants testé dans nos colonnes ces douze derniers mois. Un choix assumé par Asus, car son bébé n’a pas été conçu pour faire fonctionner les logiciels gourmands tels que Photoshop. A ce prix, cela peut s’accepter. En revanche, on déplore toujours bon nombre d’applications et logiciels incompatibles avec les SoC ARM. En un mot, l’A14 est un ordinateur qui est dédié aux tâches bureautiques simples, mais pas plus.

Les benchmarks témoignent également d’une puissance graphique très faible. Pas question donc de travailler sur de la 3D ou tout simplement jouer (Baldur’s Gate 3 ne dépasse pas les 15 i/s en moyen, par exemple). On ne lui reprochera pas, étant donné qu’il n’a pas été conçu pour, mais c’est à noter.

En revanche, on admire la gestion impeccable de la chauffe et du bruit. La nuisance sonore est tout simplement inexistante, montant à 39 décibels seulement lorsque la machine est mise à rude épreuve. Dans les mêmes conditions, la chauffe de l’A14 est maîtrisée, avec une pointe à 42 degrés au-dessus du clavier, ce qui est acceptable, surtout que l’utilisateur n’a aucune raison de placer ses doigts à cet endroit. Asus sait y faire en termes d’ingénierie et le prouve encore une fois avec ce laptop.

Enfin, l’autonomie représente la grande qualité de ce PC. Il dispose d’une batterie de 70 Wh et d’un processeur peu énergivore. En test vidéo (écran à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé), nous avons tenu plus de 25 heures. En bureautique, nous sommes au-dessus des 22 heures. C’est énorme ! De fait, il est possible d’embarquer son A14 avec soi pour une journée, voire pour un week-end, sans s’encombrer du chargeur, qui plus est peu encombrant. Bref, le Zenbook A14 est un exemple à suivre en la matière.

Alors, on achète ?

Le Zenbook A14 séduit énormément avec son design épuré, son clavier agréable, sa finesse appréciable, sa légèreté impressionnante, son écran OLED bien calibré ainsi que son autonomie monstre. Mais son véritable atout, c’est son prix, ce modèle testé (avec un Snapdragon X) étant affiché à moins de 1000 euros.

Pour ce tarif, il faut évidemment consentir à des sacrifices. Le plus important concerne la puissance. L’A14 n’est pas une machine de guerre, loin de là, et l’utilisateur doit se contenter de tâches bureautiques simples. Est-ce qu’on lui demande plus ? Pas vraiment.

La question à se poser avant l’achat est simple : que vais-je faire avec mon A14 ? Pour les étudiants ou les travailleurs qui ont besoin d’une machine légère et pas forcément puissante, le Zenbook d’Asus sonne comme un choix évident. C’est l’ultra-portable idéal pour taper ses cours ou encore consulter ses mails ou faire des fiches Excel, et qui peut s’emmener partout. En revanche, ce sera juste pour ceux qui ont besoin d’un peu plus de patate. Dans ce cas, mieux vaut donc se tourner vers les autres Zenbook d’Asus avec processeur Intel, plus chers mais plus adaptés. Un excellent PC, agréable et léger, mais dont il faut connaître les limites avant achat.