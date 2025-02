Huawei va bientôt présenter un smartphone “révolutionnaire”, il aura une forme encore jamais vue

Le fabricant chinois Huawei annonce qu'en mars, il dévoilera un smartphone d'une forme totalement inédite. Selon lui, il s'agira d'une véritable révolution qui marquera un tournant dans le secteur.

Tous les fabricants de smartphones veulent innover. Quoi de mieux comme argument commercial qu'une révolution après tout ? Apple l'a très bien compris au lancement de l'iPhone. Depuis, le marché stagne, et ce n'est que récemment que l'on peut voir des produits réellement différents des autres. Un exemple récent : le Huawei Mate XT, premier mobile pliable en 3 au monde.

Le constructeur chinois aime justement ce genre de prouesse. Forcément, quand on apprend qu'il va dévoiler un nouveau smartphone pas plus tard qu'en mars 2025, on se demande ce qu'il va bien pouvoir nous sortir cette fois-ci. Pas d'image à se mettre sous la dent, ni même de concept, mais un teasing extrêmement ambitieux qu'il va falloir assumer.

Hauwei veut révolutionner le monde du smartphone avec un modèle à la forme inédite

“De nombreuses personnes me posent des questions sur des produits inattendus. Où en est l'avancement de HarmonyOS ? Je vais vous dévoiler quelque chose – rendez-vous en mars !“, écrit Richard Yu, PDG de Huawei, sur le réseau social chinois Weibo. S'en suit une vidéo d'une quarantaine de secondes dans laquelle il promet de dévoiler le mois prochain un smartphone à la forme totalement inédite. Il sera un tournant pour le système d'exploitation maison HarmonyOS, et se présentera comme une révolution matérielle et logicielle.

C'est alléchant, mais pour le moment ce n'est qu'une succession de mots taillés pour le marketing. En l'absence d'autres informations, toutes les idées se valent. Un smartphone pliable en 4 ? En 3 dans le sens vertical ? L'hypothèse la plus avancée est celle du Huawei Pocket 3, mais totalement repensé pour ne pas être qu'un Pocket 2 plus puissant. Étant donné le délai très court entre la vidéo de Yu et l'annonce à venir, il est certain que le produit en question, quel qu'il soit, est déjà prêt à être révélé au monde entier. Plus qu'à attendre.

