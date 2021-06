Microsoft Teams va prendre la place de Skype, le malware Joker de retour sur Android, le récap’

Le malware Joker menace de voler votre argent, Microsoft supprime Skype au profit de Teams, le réseau Free tombe en panne depuis plusieurs nuits, c’est le récap’ du jour.

Si vous êtes un utilisateur Android, que Skype vous accompagne depuis des années ou que vous êtes l’un des nombreux abonnés Free, vous vous sentirez alors particulièrement concernés par le récap’ du jour !

Windows 11 : Microsoft aurait décidé de dire adieu à Skype

Skype était pourtant mis en avant depuis des années par Microsoft, qui en avait fait l'application de communication et de visioconférence principale de son OS en le préinstallant dans Windows 10. Microsoft croyait vraiment en Skype, mais la pandémie est passée par là. L'usage de l'application a énormément reculé pendant le confinement du coronavirus, au contraire d'alternatives comme Microsoft Teams ou encore Zoom. A en croire la première préversion de Windows 11 qui a fuité il y a quelques jours sur le net, Microsoft a donc décidé de supprimer Skype au profit de Microsoft Teams. En effet, la barre d'outils dédiée à Skype disparaît dans Windows 11, et une nouvelle barre d'outils, dédiée à Microsoft Teams, serait en préparation.

8 applications Android très populaires infectées par le malware Joker

Depuis septembre 2019, le maliciel Joker a souvent semé la pagaille sur le Play Store et une fois encore, il est de retour. Caché dans le code de 8 applications du Google Play Store, le logiciel malveillant cherche à collecter les données des utilisateurs et menace de voler l'argent de ses victimes en les abonnant à des services en ligne aussi inutiles que coûteux. Pour éviter les mauvaises surprises, on vous conseille de désinstaller de toute urgence les 8 applications mentionnées dans notre actualité.

Google a rapidement supprimé les applications de sa boutique. Par mesure de sécurité, on vous encourage à installer un bon antivirus sur votre smartphone Android afin de repérer la présence d'un malware.

Les abonnés Free sont victimes d'une récurrente depuis plusieurs nuits

Quatrième jour de panne d'affilée pour les abonnés Free qui n’ont à nouveau pas pu se connecter au Web. La panne a lieu systématiquement entre minuit et 1 h du matin, avant que tout ne rentre dans l’ordre. La coupure étant récurrente, les abonnés perdent patience, certains allant jusqu’à soupçonner l’opérateur de couper volontairement le réseau à partir d’une certaine heure. Si le réseau Free a déjà souffert de quelques pannes, aucune ne ressemble à celle-ci. Le caractère régulier de cette dernière, couplé aux horaires fixes à laquelle elle apparaît en font un souci technique bien particulier, dont la cause reste pour le moment un mystère. L’opérateur n’a pas encore d’explication pour ce phénomène.

