Microsoft Teams s’ouvre aux amis, à la famille et aux appels vidéo personnels

Après un test de plusieurs mois, Microsoft Teams s'ouvre à un usage personnel, et permet désormais de démarrer des conversations vidéo et de partager des événements et contenus avec vos proches, même si ils n'ont pas encore l'application. Microsoft Teams s'adapte à la montée en puissance d'applications de visioconférences concurrentes comme Zoom.

Qui a dit que Microsoft Teams n'est que pour le travail ? La plateforme de visioconférence conclut un test de plusieurs mois en ouvrant l'accès à tous les internautes, invités par une entreprise ou non. la plateforme fait désormais la promotion des conversations entre amis dans l'application et sur la version web du service.

En soit, rien ou presque ne change par rapport à avant. Vous pourrez discuter en direct, lancer des appels vidéo, partager des calendriers, des fichiers ou votre localisation facilement. Vous pouvez également créer des appels de groupe jusqu'à 300 personnes avec des sessions qui peuvent durer jusqu'à 24 heures.

Microsoft Teams ressemble de plus en plus au futur remplaçant de Skype

On s'attend néanmoins à ce que Microsoft limite la durée des appels à 60 minutes jusqu'à 100 personnes, tout en n'imposant aucune limite pour les appels simples. En plus de cet accès élargi, Microsoft Teams se dote d'un mode “Together” qui découpe votre visage et vos épaules pour vous placer avec d'autres dans un espace virtuel.

Evidemment le timing n'est pas anodin. Depuis le début de la pandémie, Microsoft Teams a du mal à endiguer la montée en puissance d'applications concurrentes telles que Zoom. La firme semble souhaiter éviter autant que possible à Teams le même sort que Skype, en perte de vitesse face à la hausse de popularité d'alternatives moins frappées par des bugs, comme par exemple les messages qui n'arrivent pas, les conversations mises à jour avec un délai de plusieurs minutes, etc.

Etonnamment, il semble d'ailleurs que Microsoft n'a pas l'intention de fermer Skype à court ou moyen terme, même si tout donne l'impression que Microsoft Teams s'apprête bel et bien à prendre le relais. Vous pouvez en tout cas tester dès aujourd'hui le service pour une utilisation personnelle. Pour cela, vous avez le choix : téléchargez l'application correspondant à votre smartphone ou rendez-vous directement sur la page web de la plateforme Microsoft Teams.