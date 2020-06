Windows 10 : Skype fait peau neuve, Microsoft ne garde qu’une version

Microsoft remet les compteurs à zéro : il existait jusqu’à présent deux éditions de Skype pour Windows, l’une pour le Bureau, l’autre se présentant sous forme d’application pour Windows 10 et téléchargeable depuis le Microsoft Store. Si elles partageaient un cycle de développement et des fonctionnalités bien distinctes, et si les deux vont subsister, elles vont désormais désormais profiter du même coeur et des mêmes avancées.

À compter du 23 juin de 2020, « Skype pour Windows 10 et Skype pour ordinateurs de bureau ne font plus qu’un, afin de fournir une expérience cohérente ». Tel est le message que l’on peut découvrir sur la page de support de Microsoft. Cela ne signifie pas pour autant que Microsoft abandonne l’un au détriment de l’autre. L’application accessible depuis le Microsoft Store subsiste, tandis que l’exécutable pour le Bureau est toujours téléchargeable depuis le site Skype.com.

Toutes les versions de Skype partagent maintenant les mêmes fonctionnalités

Désormais, les deux versions profiteront du même noyau, des mêmes options et des mêmes nouveautés. En évoquant les nouveautés justement, Microsoft profite de cette annonce pour détailler tous les changements de la nouvelle mouture de Skype, qui passe de l’édition 14 à la 15.61 dans sa version application, et en édition 8.61 dans sa version pour le bureau. Il est par exemple possible de passer des appels vidéo à 9 participants maximum, de partager directement des fichiers depuis l’Explorateur de fichiers, ou encore de remplacer l’arrière-plan. Par ailleurs, une nouvelle icône de barre d’état informe l’utilisateur sur les nouveaux messages et lui rappelle son statut de présence (actif, absent, ne pas déranger, etc.).

Si certaines de ces fonctionnalités étaient déjà présentes tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre des versions Skype, ce sont bien les deux éditions qui en profitent maintenant en même temps. Deux fonctionnalités manquent cependant à l’appel dans Skype pour Windows 10 (l’application du Microsoft Store) : la synchronisation avec les contacts Outlook d’une part, et l’intégration de la fenêtre de partage avec d’autres services et applications d’autre part.

Skype pour Windows 10, qui exploitait jusqu’à présent un environnement appelé React Native, passe donc en version « Electron ». Cette uniformisation devrait faciliter la tâche des développeurs et offrir simultanément davantage de nouveautés aux deux versions.

Source : neowin