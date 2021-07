Microsoft Surface Duo 2 : des photos volées révèlent un module photo avec trois caméras

Microsoft devrait dévoiler la deuxième génération de sa Surface Duo cet automne, mais des photos volées de ce qui semble être un prototype bien avancé nous donnent déjà un aperçu du nouveau design.

Le Surface Duo de l'année dernière était une tentative audacieuse de Microsoft de lancer un nouveau type d'appareil mobile, mais comme beaucoup de produits de première génération, il n’était pas vraiment au point. En plus d’être équipé de composants vieillissants comme le Snapdragon 855, le smartphone était très cher, puisqu’il coûtait 1549 euros en France.

Depuis, nous savions que Microsoft travaillait sur un nouveau modèle avec la 5G et un meilleur APN, et il pourrait s’agir du smartphone que l’on peut voir sur les photos volées. D’après elles, le smartphone atypique sera proposé en blanc et en noir, et son capteur d’empreintes digitales sera supprimé. Il devrait être intégré sur la tranche, sous le bouton d’alimentation.

Le Surface Duo 2 offrira 3 capteurs photo

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, le Surface Duo 2 sera doté d'une configuration à trois caméras, contre seulement une pour la génération actuelle. Bien que les spécifications exactes de l'appareil photo n'aient pas été fournies, on s'attend à ce que la configuration arrière comprenne un objectif grand-angle, un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif.

Microsoft prévoirait de sortir le Duo 2 en septembre ou octobre de cette année, et pourrait cette fois-ci utiliser des composants haut de gamme. On retrouverait alors une puce Snapdragon 888 de Qualcomm qui lui permettra d’être compatible 5G, ou encore une puce NFC. De plus, Microsoft pourrait mettre l’accent sur l'expérience logicielle et déployer des mises à jour plus rapidement que sur la génération actuelle. Pour rappel, le Surface Duo n’a toujours pas reçu la mise à jour Android 11, alors que Google travaille déjà activement sur Android 12.

Le smartphone pourrait ne pas rencontrer le succès attendu par Microsoft, notamment à cause de l’arrivée du Galaxy Z Fold 3 le 11 août prochain. Avec cette nouvelle génération, Samsung aurait décidé de baisser le prix de ses smartphones pliants. Cela compliquerait donc fortement les choses pour le Surface Duo 2 de Microsoft, qui aura vraisemblablement du mal à se faire une place sur le marché.

Source : Tech Rat