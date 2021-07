Blackberry : le premier smartphone 5G avec clavier physique sera bientôt officiel

Onward Mobility, concepteur des prochains smartphones de la marque BlackBerry, ouvre une campagne d’inscription pour tous les fans de la marque. Ce qui indique que le lancement est désormais imminent. Le fabricant laisse entendre que plusieurs modèles seront proposés. Ils seront tous compatibles 5G. Et au moins l’un d’entre eux devrait embarquer un clavier physique.

La marque BlackBerry reviendra-t-elle sur le devant de la scène ? C’est ce qu’espère Onward Mobility, société texane qui en a acquis une licence d’exploitation en 2020 auprès de son propriétaire canadien, après l'échec cuisant de TCL qui a abandonné en 2020. Elle promettait l’arrivée aux États-Unis et en Europe d’un premier smartphone BlackBerry compatible 5G au premier semestre 2021. Le délai ayant été dépassé, nous avons craint que le projet ne soit abandonné.

Le premier BlackBerry compatible 5G sera bientôt officiel

Mais il semble que non puisqu’Onward Mobility a mis en ligne un programme d’inscription pour tous ceux qui souhaitent être informés en avance du lancement des smartphones et les précommander avant tout le monde. Le lancement de cette campagne, qui s’adresse davantage aux entreprises qu’aux particuliers, confirme deux informations. D’abord, il y aura bien plusieurs smartphones BlackBerry parmi tous les modèles compatibles 5G du marché. Et le lancement officiel est désormais très proche.

Autre révélation découverte entre les lignes, Onward Mobility prévoit bien de lancer plusieurs modèles. Ils seront tous compatibles 5G, c'était déjà confirmé. En revanche, il n’est pas précisé si tous les modèles prévus seront annoncés en même temps. Et Onward Mobility ne révèle pas non plus si l’un d’entre eux sera équipé d’un clavier complet. Si la start-up américaine tient ses engagements, la réponse est oui.

Onward Mobility a promis le retour du clavier complet pour 2021

En effet, lors de la signature de son accord avec BlackBerry, Onward Mobility confirmait son intention de réintégrer le clavier complet en téléphonie mobile. Reste à savoir si ce vœu concerne un seul modèle, la majorité ou la totalité. Rappelons que le clavier complet est « la marque de fabrique » de BlackBerry, même si la firme canadienne a fait quelques entorses à ce dogme, que ce soit pendant la période où elle fabriquait ces téléphones (avec les Torch ou les Storm, notamment) ou quand elle prêtait sa marque à d’autres (avec les DTEK50 et DTECK60 par exemple).

Le retour du clavier complet a donné quelques idées à quelques illustrateurs qui ont imaginé comment BlackBerry et Onward Mobility pourraient remettre cette fonctionnalité au goût du jour. Et le résultat n'est pas inintéressant. Voyez plutôt.

