Le marché des smartphones reconditionnés a augmenté de 4% en 2020

Après un début d’année 2020 difficile à cause de la pandémie de COVID-19, le marché des smartphones reconditionnés semble s’être totalement remis, puisqu’il a progressé de 4 % en 2020 par rapport à 2019.

Selon une étude de Counterpoint, une société de recherche mondiale spécialisée dans les produits de l'industrie TMT (technologie, médias et télécommunications), le marché mondial des smartphones reconditionnés a connu une croissance saine dans la plupart des régions du monde en 2020, malgré une légère baisse en Amérique du Sud.

À cause de la pandémie, le marché des smartphones reconditionnés avait été boudé par les consommateurs au premier semestre de 2020. Cependant, le marché a fait face à une hausse de l’offre et de la demande au deuxième semestre, ce qui lui a permis de faire un bond de 4 % sur toute l’année 2020 par rapport à 2019.

Les smartphones reconditionnés d’Apple ne connaissent pas la crise

Selon Counterpoint, les smartphones reconditionnés d’Apple seraient les grands gagnants en 2020. En effet, alors que la part d'Apple sur le marché mondial des nouveaux smartphones était d'un peu plus de 13 % au second semestre 2020, sa part sur le marché secondaire sur la même période était de plus de 44 %.

Counterpoint note également que les smartphones d’Apple sont en moyenne vendus trois fois plus cher que leurs concurrents. Cela coïncide avec les chiffres de BankMyCell, qui avait déclaré au début de l’année que les smartphones Android ont perdu 2 fois plus de valeur que les iPhone en 2020.

En effet, on sait qu’un smartphone Android perd plus de 75% de sa valeur en seulement deux ans, notamment à cause des mises à jour. Nous avions vu que l’iPhone 6S avait été mis à jour vers iOS 15 sept ans après sa sortie, alors que la plupart des smartphones Android ne dépassent pas les 3 ans. Seul Google semble vouloir rivaliser avec Apple à la fin de l’année, puisque ses futurs Pixel 6 et 6 XL promettraient 5 ans de mises à jour Android majeures.

Le cabinet s’attend à une croissance encore plus importante en 2021 sur le marché des smartphones reconditionnés, alors que le monde sort progressivement de la crise sanitaire. Cependant, cela pourrait ne pas être le cas en France, puisqu’on sait que les smartphones reconditionnés vont désormais coûter plus cher à cause de la Commission Copie Privée, qui étend la redevance aux smartphones passés à l’état de seconde main.

Source : Counterpoint