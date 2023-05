Microsoft s’inspire de macOS, Lucid veut chahuter Tesla, c’est le récap

Microsoft intègre deux nouvelles fonctions à Windows 10 et 11 grâce aux PowerToys. Et elles s’inspirent fortement de macOS. Lucid présente deux nouvelles berlines électriques haut de gamme taillées pour concurrencer Tesla. Et WhatsApp teste le partage d’écran entre deux utilisateurs. C’est le récap du 29 mai 2023.

Hier, c’était un très grand jour en Chine. Du moins pour les constructeurs de smartphones, puisque plusieurs marques en ont profité pour annoncer de nouveaux produits. Il y a eu Vivo avec deux téléphones milieu de gamme : le Y35+ et le Y78, tous deux très abordables. Il y a eu OnePlus qui a dévoilé une étonnante déclinaison du OnePlus 11 avec une coque avec un effet marbre. Il y a eu Xiaomi qui a dévoilé le Redmi Note 12T Pro, sur lequel nous reviendrons bien évidemment.

Et il y a eu Honor. L’ancienne filiale de Huawei a dévoilé les Honor 90 et 90 Pro, deux smartphones ambitieux. Le patron de la marque a d’ores et déjà annoncé qu’ils bénéficieront d’une carrière internationale. Nous nous attendons donc à découvrir en France très prochaine la version standard. En attendant, retrouvez une première présentation dans nos colonnes. Voici les autres actualités qui ont marqué la journée du 29 mai 2023.

Microsoft intègre deux fonctions de macOS dans Windows 10 et 11

Microsoft a mis à jour les PowerToys, ces petites applications qui enrichissent l’expérience de Windows 10 et 11. Cette mise à jour comprend deux fonctions. Et elles s’inspirent directement de macOS (oserions-nous dire reprises ?). La première est un ersatz d’Aperçu que tous les utilisateurs de MacBook et iMac connaissent. Microsoft l’a renommée Peek. Son but est identique : vous offrir un aperçu d’un document en une fraction de seconde. C’est hyper pratique. L’autre fonction est également inspirée de macOS. Et plus précisément de Continuity : elle permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul clavier et/ou une souris.

Lucid présente deux berlines taillées pour concurrencer Tesla

Lucid a clairement beaucoup d’ambition. Notamment sur le marché haut de gamme où la marque a récemment présenté deux modèles dont le prix de vente démarre au-dessus des 200 000 euros. Conscient que ces deux modèles seront davantage des vitrines technologiques, Lucid a dévoilé cette semaine deux nouveaux modèles plus abordables qui viendront concurrencer frontalement la Tesla Model S. Vendues à partir de 109 000 euros et 129 000 euros, les deux nouvelles voitures électriques arriveront en Europe fin 2023 et début 2024.

WhatsApp teste le partage d’écran entre deux utilisateurs

WhatsApp a mis à jour la version beta de son application de messagerie. Dans cette nouvelle mouture, une nouvelle fonction très pratique à été découverte : le partage d’écran. Grâce à elle, vous pouvez diffuser en direct l’état de votre écran à un autre utilisateur afin de lui montrer une manipulation spécifique, par exemple. Rappelons que cette fonction sera nativement intégrée à Android 14. Cependant, de nombreux smartphones ne pourront migrer vers cette version de l’OS. D’où l’utilité de l’intégrer ici.

