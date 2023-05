WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité va faire de vous le technicien informatique de la famille

Une nouvelle fonctionnalité, vraiment indispensable, devrait bientôt être déployée dans la version grand public de WhatsApp. Pour l’heure, elle n’est accessible qu’aux testeurs de la bêta de la très populaire application de messagerie.

Les testeurs de la version bêta de WhatsApp pour Android devraient commencer à profiter d’un nouvel outil dans leur messagerie préférée : le partage d’écran. Il leur sera ainsi possible d’enregistrer ce qui apparaît sur l’écran de leur smartphone ou bien de le diffuser. Cette fonctionnalité qui rappelons-le sera disponible sur Android 14 dans une version encore plus sûre, sera aussi utile aux créateurs de contenu, de tutoriels et autres guides vidéo, autant qu’aux dépanneurs informatiques professionnels ou en herbe.

À lire — WhatsApp remplacera bientôt votre numéro de téléphone par un pseudo

Comme le mentionne le site spécialisé dans tout ce qui concerne l’application de messagerie vedette de Meta, la mise à disposition de ce nouvel outil implique quelques changements dans l’interface de l’application mobile. En effet, après avoir installé WhatsApp bêta version 2.23.11.19 sur Android, les testeurs remarqueront que la barre de navigation inférieure a changé d’aspect. Les onglets seront disposés dans l’ordre suivant : Chats, Appels, Communautés et Statut.

WhatsApp permet de partager le contenu de l’écran de votre smartphone

Pour diffuser ou enregistrer le contenu de votre écran, il vous suffira donc de taper sur l’icône idoine, une flèche pointant vers l’extérieur d’un smartphone. WABeta Info précise que « lorsque vous décidez de partager votre écran, tout ce qui s’y affiche est enregistré et partagé avec le destinataire ». Vous pourrez interrompre la diffusion ou le partage à tout moment, et cette fonctionnalité n’est disponible que si vous avez donné l’autorisation expresse à WhatsApp de partager votre contenu.

À lire — WhatsApp va vous laisser éditer vos messages, mais seulement pendant 15 minutes

Le partage d’écran est une fonctionnalité très demandeuse en ressources. Elle ne sera donc pas disponible sur les smartphones Android les moins récents, et pourrait présenter des bugs lorsque vous souhaitez l’utiliser lors de sessions vidéo regroupant de trop nombreux participants. De la même manière, ces derniers devront tous utiliser la version la plus à jour de l’application pour profiter pleinement du partage d’écran.