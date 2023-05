Les Honor 90 et 90 Pro sont officiels et ils nous séduisent déjà

Honor a présenté deux nouveaux smartphones en Chine. Ils s’appellent Honor 90 et Honor 90 Pro. Ils remplacent les Honor 70 et 70 Pro, le premier ayant connu une carrière internationale et des avis très positifs. Parmi les atouts de ces deux smartphones, vous retrouvez un capteur ISOCELL de 200 mégapixels, une grande batterie et la charge rapide. Honor annonce déjà que les deux terminaux profiteront aussi de versions internationales avec les GMS inclus.

Honor organisait aujourd’hui un nouveau lancement de smartphone en Chine. Si vous connaissez le calendrier des sorties de la marque, vous ne serez évidemment pas surpris de l’identité de ces nouveaux terminaux : il s’agit du Honor 90 et du Honor 90 Pro. Ils arrivent six mois après les Honor 80 et 80 Pro, commercialisés uniquement en Chine, et un an après les Honor 70 et 70 Pro. Le modèle classique est vendu en France et a reçu des avis globalement positifs à son arrivée. Nous ne saurions trop vous conseiller de jeter un œil à notre test complet.

Lire aussi – Test Honor Magic Vs : un concurrent du Galaxy Z Fold 4 à parfaire

Le Honor 90 a donc été annoncé, avec sa version Pro. Le début de la commercialisation est calé au 7 juin en Chine, avec des prix qui s’échelonnent de 2499 yuans (330 euros) à 3899 yuans (515 euros) selon le modèle et le volume de stockage. Notez que Honor a également confirmé qu’au moins l’un des deux téléphones profitera d’une carrière internationale, avec une version de Magic OS pourvue des GMS (afin de rassurer les consommateurs et de faire un nième pied de nez à Huawei qui n’en a toujours pas). La France devrait évidemment faire partie des pays concernés. Reste à savoir combien de modèles nous aurons, quelles configurations, quelles couleurs et bien sûr… quels prix !

Le Honor 90 Pro est un smartphone très séduisant sur le papier

Présentons succinctement les deux téléphones, puisque nous aurons largement l’occasion de revenir sur leurs fiches techniques quand ils arriveront en Europe (s’ils arrivent tous les deux). Et commençons avec le plus ambitieux : le Honor 90 Pro, dont la fiche technique lorgne en direction de la gamme Magic. Voici les différents détails de la fiche technique à retenir :

Écran AMOLED 120 Hz Full HD+ de 6,7 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

12 ou 16 Go de RAM

256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 66 watts

compatible charge rapide Triple capteur photo 200+12+2 mégapixels

Capteur selfie 50 mégapixels

Lecteur d’empreinte sous l’écran

WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Android 13 et Magic OS 7.1

Continuons avec le Honor 90. Voici les principales caractéristiques à retenir :

Écran AMOLED 120 Hz Full HD+ de 6,78 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 ou 16 Go de RAM

256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 90 watts

compatible charge rapide Triple capteur photo 200+12+32 mégapixels avec zoom optique 2,5x

avec Double capteur selfie 50+2 mégapixels

50+2 mégapixels Lecteur d’empreinte sous l’écran

Double haut-parleur

WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Android 13 et Magic OS 7.1

Les deux smartphones sont très différents l’un de l’autre, que ce soit au niveau technique ou au niveau du design. Bien sûr, Honor conserve, dans les deux cas, certaines lignes ergonomiques caractéristiques, comme le module photo à double cercle. Mais il y a une subtilité. Voyez la forme de ces cercles : elle est légèrement différente d’un modèle à l’autre. En outre, le Honor 90 est légèrement plus petit, plus fin et plus léger que la version Pro. Il est aussi 25 % moins cher à volume de stockage égal. Rendez-vous maintenant cet été pour en savoir plus sur la ou les versions françaises dont nous bénéficierons.