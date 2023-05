La carte d’identité et la carte vitale pourraient bientôt fusionner pour éviter les fraudes

Votre carte d’identité et votre carte vitale pourraient bientôt devenir un seul et même document. C’est en effet ce que souhaite Gabriel Attal, ministre de l’Action et des Comptes publics. Une mesure qui, selon lui, permettrait de fortement réduire la fraude sociale et ainsi économiser des centaines de millions d’euros.

Après la numérisation de la carte d’identité sur smartphone, bientôt la fin de la carte vitale ? C’est en tout cas ce que suggère Gabriel Attal, le ministre de l’Action et des Comptes publics, dans un entretien avec Le Parisien. Plus précisément, celui-ci ne projette pas de supprimer la carte vitale, mais plutôt de la fusionner avec la carte d’identité, avant de créer un document unique, permettant à la fois de confirmer son identité et de profiter des services sociaux.

Cette mesure permettrait de lutter activement contre le tourisme médical ainsi que les fraudes sociales, qui ont coûté au moins 300 millions d’euros à l’Assurance maladie l’année dernière. En fusionnant les deux cartes, Gabriel Attal espère donc empêcher les fraudeurs à venir dans l’Hexagone pour utiliser la carte vitale d’un résident français et bénéficier de ses droits. « C’est à la fois une mesure de simplification et une garantie supplémentaire sur l’identité de la personne et les droits associés », explique-t-il.

Une seule et même carte pour l’identité et la Sécurité sociale

Par ailleurs, le ministre rappelle que ce système existe d’ores en Belgique, au Portugal et en Suède. Reste cependant à déterminer comment ce projet sera mis en place. D’autant que le contexte n’est pas encore très favorable, avec des délais de productions qui sont encore trop longs pour envisager une mise en chantier prochaine. Gabriel Attal indique donc se lancer dans une « mission de préfiguration » pour définir les contours du projet.

Mais ce dernier a déjà des idées. En effet, il imagine « un modèle où à compter d’une certaine date, quand vous refaites votre carte d’identité cela devient automatiquement votre carte vitale ». Il ne précise pas, en revanche, comment ce système fonctionnera pour les personnes n’ayant pas de carte d’identité, ni ce qu’il adviendra de la carte vitale numérique, récemment approuvée par la CNIL.

