Une fonctionnalité très pratique dans Teams, désinstallez iRecorder au plus vite de votre smartphone, c’est le récap’ de la semaine

Une nouvelle option dans Microsoft Teams, un dangereux malware dans l’app iRecorder, un petit point sur la fin du partage de compte Netflix, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez Microsoft Teams, vous serez conquis par la nouvelle fonctionnalité “Group chat messages links”. La fermeture de sites pirates semble inutile et les internautes sont perdus face à la fin du partage de compte Netflix. Attention, un dangereux malware a été repéré dans l’application Android iRecorder.

Une nouvelle fonctionnalité dans Microsoft Teams

Microsoft continue de perfectionner Teams avec une nouvelle fonctionnalité baptisée “Group chat messages links”. Cette option très pratique devrait simplifier l’expérience des utilisateurs dans les discussions de groupe, puisqu’elle permet de partager un message précis de la conversation pour éviter aux membres du groupe d’avoir à chercher dans la discussion. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être déployée au cours du mois de juin sur iOS, Android, PC et Mac.

Lire : Microsoft Teams va bientôt inclure cette fonctionnalité très pratique

Le blocage des sites pirates semble vain

Alors que l’Arcom multiplie les fermetures de sites de téléchargement illégaux, les internautes ne semblent pas prêts à se tourner vers des sites payants. En effet, les plateformes de téléchargements trouvent régulièrement le moyen de changer d’URL, et les internautes ne manquent pas d’options pour visionner du contenu sans avoir à payer une offre légale.

Lire : Téléchargement illégal : les fermetures à répétition des sites pirates sont inutiles, les internautes refusent de payer

« BrutePrint » met en danger votre smartphone Android

Un nouveau rapport établi par l’université de Zhejiang et les chercheurs de Tencent Labs révèle que des attaques par force brute permettent de déverrouiller vos smartphones Android. En effet, les chercheurs ont déclaré que les capteurs d’empreintes digitales étaient vulnérables aux attaques « BrutePrint », qui permettent aux pirates de prendre le contrôle de l’appareil après avoir contourner l’authentification du propriétaire.

Lire : Android : l’authentification par empreinte digitale a un gros problème

Désinstallez au plus vite cette application Android

Les spécialistes en cybersécurité de la société ESET ont partagé la découverte d’un malware présent dans l’application iRecorder. Le cheval de Troie, baptisé AhRat, permet aux pirates de voler vos donner, d’exfiltrer vos fichiers et de vous espionner. Nous vous encourageons à désinstaller au plus vite iRecorder de votre smartphone Android.

Lire : Cette app Android auparavant légitime vous enregistre maintenant en secret, désinstallez-la

Netflix : on fait le point sur la fin du partage de compte

Désormais, le partage de compte Netflix n’est plus gratuit, à moins de partager le même foyer. La mesure est finalement tombée et les utilisateurs sont perdus. En effet, les réseaux sociaux regorgent de messages d’internautes qui ne comprennent pas vraiment comment cette nouvelle mesure fonctionne réellement. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour tout comprendre de la fin du partage de compte de la plateforme de SVOD.

Lire : Netflix : notre étrange expérience avec la fin du partage de compte et ce que cela signifie pour les utilisateurs

Nos tests de la semaine

Xiaomi Robot Vacuum X10+ : un bon rapport qualité/prix

Si vous cherchez un aspirateur-robot à moins de 1000 euros avec une fiche technique haut de gamme, le Xiaomi Robot Vacuum X10+ pourrait faire votre bonheur. On adore sa navigation précise, son application complète, sa bonne autonomie et sa recharge relativement rapide. Le lavage est tout juste correct mais l’aspiration est bonne. L’encombrement au sol de la station est moindre et pourrait donc combler les personnes qui ont peu de place disponible.

Lire : Test Xiaomi Robot Vacuum X10+ : un aspirateur complet, performant et au juste prix

Xiaomi Pad 6 : une sérieuse concurrente pour l’iPad Air

La Xiaomi Pad 6, qui pourrait arriver en France à la rentrée 2023, se pose en véritable concurrente de l’iPad Air. En effet, Xiaomi propose une tablette premium au joli design, doté d’un écran de qualité et d’une interface fluide et pratique. C’est une tablette puissante grâce au Snapdragon 870, qui vous permettra également de faire de belles photos grâce à son capteur principal de 13 mégapixels.

Lire : Prise en main Xiaomi Pad 6 : une concurrente de l’iPad Air prometteuse

Honor Magic Vs : quelques défauts qui nous refroidissent

Si Honor propose ici un smartphone de qualité élégant, sa sortie en France arrive un peu tard par rapport à la concurrence, notamment par rapport à son concurrent pliable chez Samsung. On adore son écran externe bien calibré, sa batterie généreuse, sa recharge très rapide et son expérience audio. On regrette que la configuration photo soit si légère pour un smartphone vendu à ce prix et on aurait aimé que l’interface soit mieux optimisée.

Lire : Test Honor Magic Vs : un concurrent du Galaxy Z Fold 4 à parfaire

Le Seigneur des Anneaux : Gollum : 2/5 pour ce jeu décevant

Certes l’histoire est originale et les doublages en VO sont de qualité, mais difficile de trouver d’autres points positifs à ce jeu qui vous invite à suivre les mésaventures de Sméagol. La mise en scène est pauvre, les contrôles sont très approximatifs, la partie infiltration est ratée et l’IA des ennemis ne tient pas la route. S’ajoutent à tout cela de nombreux bugs. Le Seigneur des Anneaux : Gollum est vendu à 59,99 euros.

Lire : Test Le Seigneur des Anneaux Gollum : un jeu qui sent le poisson fort peu goûteux