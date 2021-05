Windows 10 : Sun Valley va définitivement supprimer les derniers restes de Windows 95

Il reste encore quelques traces de Windows 95 dans Windows 10, et ce au niveau des icônes. La grosse mise à jour d’automne, nommée Sun Valley, va les moderniser, au grand dam des amateurs de look rétro. Avec cette mise à jour, c'est tout le design de Windows qui va recevoir un ravalement de façade.

Windows 10 garde encore quelques traces du passé de Microsoft. En effet, on peut retrouver des icones très « old school » dans le système d’exploitation, ce qui sied aux fans de look rétro. Cependant, ces icones vont bientôt disparaître.

Lorsque vous faites un clic gauche sur un fichier et que vous allez dans propriétés, vous avez plusieurs onglets qui apparaissent. Tout à gauche, l’onglet Personnaliser permet de modifier l’icône de ce dit fichier. S’affiche alors une centaine d’icônes. Certains sont très modernes, mais on remarque que d’autres ont un design très connotés 90’s et pour cause, ils sont issus de Windows 95. Il ne s’agit pas des icones d’origine, bien évidemment (puisqu’ils ont une définition plus élevée), mais leur présence permet tout de même de donner un côté rétro à votre bureau si le cœur vous en dit.

Sun Valley va moderniser Windows 10

La mise à jour Sun Valley, prévue pour octobre, va les moderniser, selon Windows Latest. Adieu les vieux visuels, qui auront le droit à un sacré coup de jeune. Le site indique toutefois que certaines ont encore leur vieux look, mais que tout devrait changer d’ici à octobre. Microsoft a d’ailleurs commencé à changer différents visuels ici et là dans les dernières builds de Windows 10 réservées aux Insiders.

Pour rappel, Windows 10 va recevoir un changement majeur en automne, soit en octobre, soit en novembre. Nommé Sun Valley, cette nouvelle grosse mise à jour devrait revoir de fond en comble le visuel de Windows 10, sans toutefois toucher à son fonctionnement. Il est vrai que la version actuelle commence à dater, l’OS n’ayant pas changé depuis 2015. Bien entendu, cette mise à jour sera gratuite, comme toutes les autres avant elle.

Notons que cette année, Microsoft va également sortir Windows 10X, une version « light » de son système d’exploitation qui sera avant tout dédié aux machines peu puissantes ainsi qu’aux PC à plusieurs écrans.

Source : Windows Latest