Microsoft s’apprête à dévoiler l’une des plus importantes mises à jour de Windows

Windows va bientôt recevoir l'une des plus importantes mises à jour de la dernière décennie, annonce fièrement Microsoft. Le géant de l'informatique a en effet profité de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs pour teaser les prochaines nouveautés de son système d'exploitation. Microsoft fait probablement référence à la mise à jour Sun Valley de Windows 10, dont le déploiement est imminent.

Du 25 au 27 mai 2021, Microsoft organise une série de conférences pour les développeurs : BUILD 2021. Organisé depuis 2011, cet événement permet au groupe de lever le voile sur les prochaines améliorations de ses produits, comme Azure ou Windows.

Lors de la conférence d'ouverture, Satya Nadella, l'actuel PDG de Microsoft, a d'ailleurs brièvement teasé les nouveautés qui seront bientôt apportés au système d'exploitation Windows. Le cadre ne mâche pas ses mots et promet l'une des plus importantes mises à jour de la décennie.

Microsoft tease la mise à jour Sun Valley de Windows 10

“Bientôt, nous partagerons l'une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie afin de libérer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs” affirme Satya Nadella, soucieux de faire monter le suspense. Quelques semaines plus tôt, Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, abondait dans le même sens et se disait “tellement excité” par la future mise à jour de Windows.

“Je l'ai auto-hébergé au cours des derniers mois et je suis incroyablement excité par la prochaine génération de Windows. Notre promesse est la présente : nous créerons plus d'opportunités pour chaque développeur Windows aujourd'hui et accueillerons chaque créateur qui est à la recherche de la plateforme la plus innovante, nouvelle et ouverte pour construire, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients d'en partager d'autres très bientôt” détaille le dirigeant de Microsoft.

Windows 10X ayant récemment été annulé, on imagine que Satya Nadella évoque la mise à jour Sun Valley (21H2) de Windows 10. La mise à jour devrait apporter plusieurs nouveautés de taille, comme une toute nouvelle fenêtre de l'Invite de commandes, un nouveau design pour les menus flottants ou encore un nouveau gestionnaire de batterie. Plus globalement, Microsoft a retravaillé tout le design de l'interface. La firme devrait dévoiler la version finale de la mise à jour Sun Valley lors d'une prochaine conférence en ligne.