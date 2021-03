Windows 10 affichera bientôt les jeux SDR en HDR comme la Xbox Series X

Microsoft a développé un mode d’affichage HDR automatique pour ses deux dernières Xbox, les Series X et Series S. Grâce à lui, les jeux sans HDR peuvent bénéficier automatiquement de taux de contraste élevés. Microsoft souhaite adapter ce mode à Windows 10. Tous les PC munis d’un écran HDR et fonctionnant avec DirectX 11 ou 12 sont concernés.

Les jeux récents bénéficient de technologies d’affichage avancées. Nous parlons du Ray Tracing, qui permet de créer des effets de lumière et de reflet très réalistes. Nous parlons des framerates élevés. Nous parlons aussi des définitions très hautes, comme le 4K, voire le 8K. Et nous parlons évidemment des taux de contraste améliorés, le fameux HDR (High Dynamic Range) qui permet d’avoir une image aux couleurs saisissantes.

Lire aussi – Windows 10 : la prochaine mise à jour va réduire le nombre de logiciels préinstallés inutiles

Seulement, le jeu vidéo ne se résume pas simplement aux sorties les plus récentes des studios les plus prestigieux. Il y a aussi les jeux indépendants. Et il y a les fonds de catalogue. Ces deux catégories pullulent de jeux sans 4K, sans HDR et sans Ray Tracing. Les fabricants de consoles promettent des expériences améliorées avec les anciens titres. Nous appelons cela l’upscaling. Windows 10 aussi en est capable. Et le système d’exploitation profite même régulièrement des développements réalisés sur la Xbox.

Le mode Auto HDR de la Xbox en test sur Windows 10

En effet, Microsoft annonce l’arrivée prochaine du mode Auto HDR des Xbox Series X et Xbox Series S sur Windows 10. Les jeux compatibles DirectX 11 et DirectX 12 qui n’intègrent pas un mode HDR natif pourront être affichés avec des taux de contraste améliorés grâce à cette nouvelle fonctionnalité (que l’utilisateur pourra bien évidemment désactiver à l’envie). Auto HDR ne sera évidemment compatible qu’avec les PC munis d’un moniteur HDR. L’idée est d’offrir une expérience visuelle sur PC similaire à celle des consoles dans des conditions similaires.

Auto HDR n’est pas encore déployé sur la version stable de Windows 10. Elle vient toutefois d’arriver en beta dans la version test 21337 du système d’exploitation. Les membres du programme Windows Insider l’ont reçu cette semaine. Microsoft annonce que la fonctionnalité demandera encore quelques développements, notamment au niveau GPU, pour fonctionner correctement.