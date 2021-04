Microsoft travaillerait sur une nouvelle boutique pour Windows 10

Microsoft serait en train de retravailler son application Store dans Windows 10, notamment en modifiant les politiques pour les développeurs et en y ajoutant tout un tas d'applications qui n'étaient jusqu'à présent pas autorisées.

Avec la refonte de la boutique, Microsoft entend faire de son Store un lieu unique pour la recherche et l'achat de logiciels Windows, plutôt que de télécharger de nouveaux logiciels depuis des milliers de sites sur un navigateur. La division Xbox a même créé sa propre vitrine pour les jeux, ce qui confirme que la navigation dans le Microsoft Store n'est pas si agréable que cela et n’a jamais été apprécié des utilisateurs.

La refonte du Microsoft Store pourrait faire partie d'une mise à jour plus importante de Windows 10 appelée Sun Valley, dont le design a fuité par accident. Elle devrait être lancée vers la fin de 2021. Cette mise à jour devrait modifier l'aspect et la convivialité de nombreuses applications Windows intégrées. D’autres éléments de l’interface avaient également récemment été découverts.

Microsoft pense enfin aux développeurs

Non seulement cette boutique serait redessinée, mais elle ajouterait plusieurs fonctionnalités adaptées aux développeurs. En effet, ceux-ci pourraient utiliser leur propre système de paiement pour les achats in-app ou un système tiers, ce qui signifie que la société ne prendrait pas de parts sur ces ventes. Il s’agirait d’une main tendue aux développeurs, puisqu’on se souvient qu’Apple et Google avaient retiré le jeu très populaire Fortnite de leurs boutiques d'applications après que le développeur Epic a tenté de contourner la commission de 30 % qu'ils imposaient aux développeurs.

Les développeurs pourront répertorier des formats de fichiers tels que .EXE et .MSI, ce qui offre beaucoup plus de souplesse que ce que propose actuellement la boutique. Initialement, la boutique a été lancée avec Windows 8 et exigeait que les applications prennent en charge le format Microsoft Universal Windows Program, garantissant ainsi leur compatibilité avec les ordinateurs de bureau, les téléphones Windows et autres. Par conséquent, cela ouvrirait la boutique Windows à beaucoup plus d'applications, y compris des applications comme la suite Creative Cloud d'Adobe, et même des navigateurs concurrents comme Chrome et Firefox.

Ces changements constituent un rajeunissement radical du Microsoft Store. Ceux-ci encourageront peut-être les utilisateurs de Windows 10 à utiliser l'application plus souvent et inciteront davantage de développeurs à rendre leurs applications et leurs jeux disponibles en téléchargement directement sur la boutique.

Source : The Verge