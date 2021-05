Windows 10X est bien mort, Microsoft le confirme

Windows 10X ne sortira jamais. L’OS dédié aux machines peu puissantes a finalement été abandonné par Microsoft, qui indique toutefois continuer à travailler sur l’intégration de ses technologies sur les petites configurations. Windows 10X est le troisième échec de la firme de Redmond en la matière.

Windows 10X n’existera pas. Ce système d’exploitation, à l’origine prévu pour sortir dans le courant de l’année 2021, ne verra finalement jamais le jour. Nous nous en doutions, mais Microsoft l’a finalement confirmé dans une note de blog signée par John Cable, vice président de la section Windows. Ce long article s'intéresse en grande partie la mise à jour de mai, actuellement déployée, mais il évoque aussi le triste sort de Windows 10X au détour d’un paragraphe :

Au lieu de sortir un produit appelé Windows 10X sur le marché en 2021, comme nous comptions le faire au départ, nous tirons les leçons de ce parcours et nous allons à la place accélérer l’intégration des technologies conçues pour 10X dans d’autres parties de Windows 10 classique ainsi que dans d’autres produits.

Windows 10X, l’étoile filante

Pour rappel, l’histoire de cet OS mort-né débute en 2019. Microsoft présente alors le Surface Neo, un PC a deux écrans et au clavier détachable. La machine tourne sur une version spéciale de Windows 10 pensée pour le double affichage : Windows 10X.

Le temps passe et le Surface Neo, d’abord prévu pour fin 2020, se fait de plus en plus discret au point de disparaître des radars. Windows 10X reste lui sur le devant de la scène. Au départ toujours pensé comme un OS pour deux écrans, il évolue pour devenir une version allégée de Windows 10 afin d’équiper les machines peu puissantes. Finalement, Microsoft décide d’abandonner le projet et le confirme aujourd’hui. Après Windows RT (2012) et Windows 10S (2015), c’est le troisième échec de Microsoft d’apporter son système d’exploitation sur les processeurs ARM.

Quoi qu’il en soit, Microsoft ne voit pas ça comme une fatalité, puisque Windows 10 devrait bénéficier des innovations de Windows 10X qui, contrairement à ses deux prédécesseurs, n’est jamais sorti pour le grand public.

