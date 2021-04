Windows 10 : le nouveau design flottant des menus apparaît dans la bêta de Sun Valley

Microsoft s'apprête à rafraichir le design de Windows 10 avec la mise à jour Sun Valley. Des captures montrant le nouveau design des menus flottants se multiplient sur la toile grâce à une nouvelle build Insiders.

Les équipes de Microsoft sont en train d'apporter la touche finale au prochain grand changement visuel de Windows 10. On a pu en découvrir quelques petits aperçus, avec par exemple cette toute nouvelle fenêtre de l'Invite de commandes. Néanmoins il semble que Microsoft commence à dévoiler plus franchement les changements à venir dans les dernières build Insiders de Windows 10 Sun Valley (21H2).

On découvre notamment un étonnant redesign “flottant” des menus. Comme vous pouvez le voir dans la capture en Une de cet article, on se dirige vers une généralisation des bords arrondis et des menus qui ne touchent plus forcément directement l'élément parent. Ainsi, un clic droit sur un élément de la barre des tâches ouvre un menu flottant à environ 10 pixels de la barre des tâches.

Windows 10 Sun Valley : des menus flottants arrondis se montrent dans la dernière bêta

Visuellement le changement semble très élégant, bien qu'on est pas totalement certain que les designers Microsoft ont pris toutes les considérations, y compris d'ergonomie, en compte. Ce détachement de l'élément parent semble en effet prompt à générer des erreurs de manipulations, mais cela reste bien entendu à confirmer en situation réelle.

On note au passage que le système manque encore de consistance autour de cette modification. Le menu Démarrer, par exemple, reste collé à la barre des tâches. Il semble d'ailleurs que l'implémentation du nouveau design n'est pas terminée comme en témoigne la boîte qui s'affiche dans certains contextes autour de ces nouveaux menus.

A terme, néanmoins tous les menus devraient adopter le même design. Sun Valley introduira également un nouveau design plus arrondi et élégant pour les applications et de multiples services, notamment les composants système comme l'horloge ou l'élément slider utilisé à de nombreux endroits. Quoi qu'il en soit, il est inutile à ce stade d'essayer d'installer Sun Valley sur votre machine.

Cette version est une bêta et présente donc encore des problèmes de stabilité. Le nouveau design des menus n'est pas visible par défaut, et doit être activé en changeant des “flags” sortes de déclencheurs réservés aux développeurs. Que pensez-vous de la nouvelle direction que prend le design de Windows 10 ? Partagez votre avis avec la communauté dans les commentaires de cet article !

👀A part of Sun Valley in ShellExperienceHost? Toggled JumpListRestyledAcrylic visibility to be visible and collapsed JumpListAcrylic and SystemItemsAcrylic border. pic.twitter.com/rFkzShSx8Q — Dan (@TheXamlGuy) April 22, 2021

Source : Windows Latest