Microsoft vient de dévoiler une nouvelle version de l’API Windows 10 dédiée aux jeux vidéo : DirectX Ultimate. Microsoft intègre ainsi une série des technologies comme le Ray Tracing. Pour les développeurs, cette nouvelle itération devrait permettre de coder des jeux avec les dernières technologies graphiques plus rapidement et de manière plus efficiente.

Microsoft vient de lever le voile sur DirectX 12 Ultimate, une nouvelle version de la suite d’API (interfaces de programmation) graphiques de Windows 10 qui sert pont entre les jeux et le système d’exploitation. L’édition Ultimate promet d’unifier ces API avec celles de la plateforme Xbox – tout en apportant la prise en charge natives de nouvelles technologies graphiques – nommément DirectX Ray Tracing, Mesh Shading, Variable Rate Shading et Sampler Feedback.

Pour l’utilisateur DirectX 12 Ultimate n’apporte pas de grand chambardement par rapport à la version de DirectX 12 lancée en 2014. A l’exception notable du Ray Tracing puisqu’avec avec l’arrivée du composant Ray Tracing 1.1, les jeux qui utilisent le Ray Tracing n’ont plus besoin de provoquer des ping du CPU par le GPU – un détail technique, me direz-vous. Mais les jeux qui l’utilisent seront bien mieux optimisés.

Pour les développeurs de jeux Windows 10 et Xbox Series X, cela veut dire aussi qu’adapter des jeux pour la prochaine console de Microsoft et les dernières générations de cartes graphiques AMD et Nvidia va devenir nettement plus facile. Sans pour autant provoquer des incompatibilités sur le matériel plus ancien. Pour autant du côté des utilisateurs l’effet « wahou » sera plus difficile à percevoir tout du moins dans l’immédiat. Les jeux qui ne mobilisent pas les nouvelles capacités de DX12 Ultimate ne devraient en effet pas montrer de différences notables lors de leur exécution.

Lire également : Xbox Series X – SSD, Ray tracing, nouvelle manette, Microsoft dévoile un max de détails techniques

DirectX 12 Ultimate sera disponible ultérieurement dans l’année. Pour ceux que cela intéresse, Microsoft livre un luxe de détails sur cette nouvelle suite d’API dans un post de blog que nous avons mis en source de cet article. On vous conseille également la vidéo de Nvidia ci-dessous (en Anglais) :

Source : Microsoft Blog