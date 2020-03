Windows 10 : Microsoft dévoile un nouveau design pour célébrer ses 1 milliard d’utilisateurs

Microsoft a présenté une nouvelle interface de Windows 10 dans une vidéo qui célèbre le milliard d’utilisateurs de l’OS. On y découvre un design plus moderne de l’interface Windows. Elle fait la part belle au Fluent Design, la charte graphique de Microsoft.

Avec deux années de retard sur l’objectif initial, Windows 10 a finalement franchi le cap du milliard d’utilisateurs tout récemment. À cette occasion, Panos Panay, le responsable produit et chef de la division Surface chez Microsoft a partagé aujourd’hui une vidéo qui nous donne un aperçu intéressant des évolutions de l’interface Windows 10 ainsi que celles à venir.

La vidéo commence avec un historique rapide de la présentation des écrans de démarrage et du bouton Démarrer de Windows, depuis la version 1.01 du système. On voit ensuite défiler différentes versions des interfaces de Windows 10 depuis son lancement pour aboutir sur un design beaucoup plus moderne.

Nouveau menu Démarrer et un explorateur de fichiers revisité

Fluent Design oblige, le menu Démarrer passe à un look plus épuré avec de nouvelles icônes et moins de couleurs pour les tuiles dynamiques dont la suppression est également annoncée depuis quelque temps. Ces changements simplifient grandement le menu et facilitent la navigation entre les différentes applications de l’interface.

On aperçoit également les nouvelles icônes des applications Windows (Word, Excel, Access, PowerPoint, OneDrive, etc.) que Microsoft a déjà commencé à déployer dans les dernières mises à jour de l’OS. La vidéo tease par ailleurs d’autres changements qui pourraient facilement passer inaperçus. Microsoft travaille à l’amélioration de la charte graphique de Windows 10 avec des menus contextuels plus modernes et des fenêtres d’applications plus fluides et transparentes.

L’autre changement important concerne une nouvelle version de l’explorateur de fichier Windows comme on peut le voir dans la vidéo. Cette version semble se calquer sur l’interface de l’explorateur dans Windows 10X. On vous explique dans cet article comment l’installer et le tester dès maintenant sur Windows 10. Cette nouvelle version est simplifiée, moderne et beaucoup plus aérée, mais semble surtout plus adaptée aux appareils à double écran qu’aux ordinateurs à utilisation professionnelle.