Xbox Game Pass : voici les jeux rejoignent le catalogue en octobre 2023

Une fois n’est pas coutume, les abonnés au Xbox Game Pass seront gâtés en ce mois d’octobre avec l’arrivée de titres très intéressants. Les férus de sport auto pourront se jeter sur le tout nouveau Forza Motorport, tandis que les fans de la première heure de la saga Yakuza pourront déguster le remake Like A Dragon : Ishin !

On sent que Microsoft tient à se rattraper de la période de vide laissé par le Xbox Game Pass il y a de ça quelques mois. Ne serait-ce que le mois dernier, le service s’est doté de jeux très attendus, comme Lies of P, Cocoon et Payday 3, qui plus est le jour de leur sortie. Et puisqu’il faut faire plaisir à tout le monde, le mois d’octobre va s’adresser une cible différente, mais non moins grand public.

Pour ce mois-ci, le Game Pass parie en effet sur des valeurs sûres, mais surtout éclectiques. En outre, si vous l’attendiez, il va enfin être temps de découvrir Forza Motorsport, le dernier né de la licence de sport auto la plus acclamée de tous les temps. Si, au contraire, vous n’en pouvez plus d’attendre le prochani Yakuza, vous pourrez (re) découvrir Like A Dragon : Ishin !

Sur le même sujet — Xbox Game Pass : vous saurez bientôt à l’avance si certains jeux sont voués à quitter le service



La liste des jeux qui rejoignent le Xbox Game Pass en octobre 2023

Sans plus attendre, voici donc la liste des jeux qui rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass dans les prochains mois :

Warhammer 40 000 : Darktide (cloud, Xbox Series X|S) : 4 octobre

(cloud, Xbox Series X|S) : 4 octobre Forza Motorsport (cloud, PC, Xbox Series X|S) : 10 octobre

(cloud, PC, Xbox Series X|S) : 10 octobre From Space (cloud, PC, Xbox Series X|S) : 12 octobre

(cloud, PC, Xbox Series X|S) : 12 octobre Like A Dragon : Ishin ! (cloud, PC, Xbox Series X|S) : 17 octobre

Comme cité plus haut, vous pourrez donc lancer Forza Motorport le jour de sa sortie et ainsi découvrir si toutes les bonnes notes que le jeu a reçues de la presse sont justifiées. Il y a fort à parier que oui, la licence revenant cette fois à ses origines tout en bénéficiant de l’expérience accumulée de ses précédents succès.

Autre sortie récente, Warhammer 40 000 : Darktide est un FPS brutal entièrement en coop, dans lequel vous devrez repousser des hordes d’ennemis peu commodes dans l’univers culte de science-fiction. Enfin, Like A Dragon : Ishin ! propose une relecture moderne du Yakuza du même nom sorti en 2024, tandis que From Space est un autre jeu de tir en coop dans lequel vous devrez empêcher les extraterrestres d’envahir la Terre.