Diablo 4 : cette Xbox Series X collector est magnifique mais est incapable de faire tourner le moindre jeu

Une toute nouvelle Xbox Series X aux couleurs de Diablo 4 fait actuellement l’objet d’un jeu-concours chez Blizzard. Celle-ci s’inspire d’une sculpture de Rodin, ce qui en fait plus une œuvre d’art qu’une véritable console. Et pour cause : il est impossible de lancer un jeu avec.

Blizzard n’en a pas encore fini avec Diablo 4. À vrai dire, c’est même un mois particulièrement chargé pour le jeu infernal. En effet, aujourd’hui est un grand jour pour les fans de la licence, puisqu’ils pourront simultanément voir leur titre préféré débarquer sur Steam et ne plus être uniquement sur Battle.net, en plus de découvrir sa saison 2 qui vient de débuter.

Pour fêter ces événements, Blizzard a lancé un jeu-concours pour gagner une Xbox Series X en édition limitée à l’effigie de Diablo. Outre son design inspiré de La Porte de l’Enfer, une sculpture d’Auguste Rodin, principalement connu pour son Penseur, la console présente une autre particularité étonnante : ce n’est, en réalité, pas vraiment une console.

Blizzard offre une Xbox Series X inspirée de Diablo mais inutile

En effet, il sera impossible de lancer le moindre jeu avec cette sculpture un peu particulière. Comme l’explique Microsoft, il s’agit d’ailleurs plus d’une œuvre d’art que d’une véritable Xbox. Pour autant, les participants au jeu-concours pourront malgré tout gagner une véritable Xbox Series X, histoire de pouvoir tout de même profiter du dernier titre de Blizzard.

Pour participer, il suffit de repartager la publication X (Twitter) ci-dessous, puis de suivre les comptes respectifs de Xbox et Diablo sur le réseau social avant le 30 octobre prochain. Notez que le monde entier peut participer, les chances de gagner risquent donc d’être moindres. Le prix à gagner, en revanche, est assez alléchant, puisque sa valeur totale est de 1309,98 dollars.

Le timing est particulièrement opportun pour Microsoft, dont le rachat d’Activision-Blizzard vient tout juste d’être finalisé. Si le concours a sûrement été organisé avant l’officialisation, il est une bonne piqûre de rappel pour les joueurs qu’ils pourront bientôt jouer à tous les jeux de l’éditeur dans l’écosystème Xbox.