Microsoft : le Royaume-Uni n’autorise pas le rachat d’Activision/Blizzard, la transaction est au point mort

L’Autorité anglaise de régulation de la concurrence, la CMA, bloque la fusion-acquisition entre Microsoft et Activision. La plus grosse transaction de l’histoire du jeu vidéo est au point mort à cause du Xbox Game Pass.

Concernant la faisabilité de la plus grande fusion-acquisition de l’histoire du jeu vidéo, la CMA a rendu sa décision : c’est un non retentissant. L’autorité britannique affirme sur son site qu’elle a empêché « le rachat d’Activision par Microsoft, par crainte que l’opération n’altère l’avenir d’un marché des jeux dans le Cloud en croissance rapide, et qu’elle n’entraîne une réduction de l’innovation et du choix pour les joueurs britanniques dans les années à venir ».

En janvier 2022, la firme de Redmond annonçait son intention de racheter Activision/Blizzard pour 68 milliards $. À travers cette transaction, la compagnie mettrait la main sur pas moins de dix studios de développements de jeux vidéo, et sur des licences aussi fortes que Call Of Duty, Warcraft ou encore Diablo 4. Plus que l’étendue du catalogue de Microsoft, c’est la position dominante de la compagnie dans le Cloud Gaming qui interpelle les Anglais.

Le rachat d'Activision par Microsoft fausserait la concurrence dans le Cloud Gaming selon la CMA

Pour la CMA, le point d’achoppement semblait surtout être le monopole de fait de Microsoft sur la licence « Call Of Duty », qui fausserait la concurrence et « contraindrait les joueurs anglais à se procurer une Xbox pour jouer à ce titre ». C’est bien à cause du Cloud Gaming que l’opération capote. Microsoft propose d’ores et déjà 60 à 70 % des services de jeu dans le nuage et les experts estiment qu’à l’horizon 2026, ce secteur générera pas loin de 12,4 milliards € de bénéfices dans le monde.

Après avoir acquis l’immense catalogue d’Activision, les régulateurs britanniques craignent que la tentation soit trop grande pour Microsoft de réserver l’exclusivité des licences les plus lucratives à ses services dans le nuage tels que le Game Pass. Redmond a fait appel de la décision de la CMA en attendant les non moins importants avis de la FTC étasunienne et de la Commission européenne. Sans approbation des autres autorités et si l'appel de Microsoft échoue, la compagnie devra reverser 3 milliards $ à Activision en indemnités de rupture de contrat.