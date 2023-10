Guitar Hero pourrait faire son grand retour grâce au rachat d’Activision par Microsoft

Dans une interview, Bobby Kotick a une nouvelle fois laissé entendre qu’un nouvel opus de Guitar Hero pourrait sortir un jour. Nécessairement, celui-ci a cité les ressources que pourra fournir Microsoft à l’éditeur une fois le rachat officialisé, qui pourront permettre le retour de la licence culte.

C’est l’interview dont tout le microcosme du jeu vidéo parle depuis ce matin. Hier, Bobby Kotick, PDG d’Activision-Blizzard, a reçu le comédien et animateur britannique James Corden pour un entretien exclusif. Les questions de ce dernier ont nécessairement porté sur le rachat de l’éditeur par Microsoft, qui ne devrait plus tarder à se finaliser. Les deux hommes ont discuté de la culture d’entreprise d’Activision (qui lui a fortement fait défaut ces derniers temps), des changements qu’apportera Microsoft, mais aussi, bien évidemment de jeu vidéo.

Or, un nom en particulier a retenu l’attention de beaucoup de monde. Durant l’interview, Bobby Kotick a une nouvelle fois évoqué la possibilité d’un retour de Guitar Hero, l’une des licences les plus populaires du médium durant les années 2000. Selon le PDG, « la réapparition de Guitar Hero et d’autres choses ne serait pas possible sans les différents types de ressources » que fournira Microsoft à l’entreprise une fois le rachat acté. Et ce dernier de conclure sa phrase en évoquant des « des possibilités infinies et incroyablement excitantes » pour l’avenir.

Le rachat d’Activision permettra-t-il le retour de Guitar Hero ?

Si cette déclaration est bien sûr à remettre dans son contexte, Bobby Kotick ne semble plus vouloir cacher son ambition de redonner vie à Guitar Hero. Au mois de mai, l’homme d’affaires avait déjà mentionné les bénéfices que pourrait apporter l’intelligence artificielle dans un tel projet — sans jamais, cependant, vraiment expliquer sa vision sur le sujet. Toutefois, lors de l’annonce du rachat en 2022, ce dernier avait exprimé son souhait de ressusciter des licences disparues, dont faisait partie le jeu musical.

Selon diverses sources, le rachat d’Activision-Blizzard-King serait enfin approuvé ce vendredi 13 octobre. À ce jour, seule la CMA, le régulateur britannique de la concurrence, s’y oppose. Mais, suite à la défaite face au tribunal de la FTC, son homologue américain, l’organisation a accepté de nouvelles négociations avec Microsoft. L’issue de ces dernières ne fait désormais plus de doute. On attend une déclaration officielle de la firme dans les heures qui suivront le jugement de la CMA.

