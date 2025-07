Fin de Windows 10 : des centaines de millions d’utilisateurs dans la panade, la résistance s’organise

C'est bientôt la fin pour Windows 10. Dans quelques mois, le système d'exploitation sera définitivement abandonné par Microsoft. De quoi laisser en galère de nombreux utilisateurs, eux qui ne pourront pas migrer vers Windows 11 à cause de la vétusté de leur PC. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'un collectif vient à leur rescousse en leur proposant un “toolkit”.

Pour des centaines de millions d'utilisateurs, l'échéance approche : plus que quelques mois avant que Windows 10 tire sa révérence. Ainsi, c'est en octobre 2025 que Microsoft publiera la toute dernière mise à jour de sécurité du système d'exploitation. Au-delà de cette période, si l'OS continue à fonctionner sans anicroche, il sera à la merci des pirates puisque plus aucune faille de sécurité nouvellement découverte ne sera comblée.

Certes, il sera possible de souscrire au programme de mises à jour de sécurité étendues, afin de profiter d'un ultime sursis. L'opération sera envisageable soit en s'acquittant d'une trentaine d'euros, soit à l'aide de 1000 points Microsoft Rewards… Mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. Car en octobre 2026, ce sera réellement la fin de Windows 10 : il n'y aura réellement plus aucune update du système d'exploitation.

Une association vient au secours des utilisateurs de Windows 10

Que faire face à cet abandon de la part de Microsoft ? Certes, il reste possible de migrer gratuitement vers Windows 11, mais plus de 400 millions de PC ne pourront pas en profiter. Faut-il se tourner du côté d'un OS alternatif comme une distrib Linux ? Continuer à utiliser Windows 10 coûte que coûte ? Ou installer Windows 11 de force à l'aide d'un outil tiers, au risque de tomber sur une application d'installation malveillante ?

Face à ce genre de question, une initiative baptisée The Restart Project tente de venir à la rescousse des utilisateurs. Son objectif initial ? Défendre le droit à la réparation et lutter contre la prolifération de déchets électroniques. Dans le cas de l'abandon de Windows 10, l'association a mis en place une “boîte à outils”, dans laquelle elle prodigue de précieux conseils concernant la fin de la prise en charge de Windows 10.

L'idée derrière ce projet n'est pas tant de prolonger la durée de vie du système d'exploitation, que de conseiller les utilisateurs et les groupes de réparation de PC sur “l'après Windows 10” et les risques encourus. Et de critiquer au passage la politique de Microsoft qui ne semble pas vraiment se soucier des impacts écologiques et financiers entraînés par son abandon. Rappelons que le système d'exploitation est toujours installé sur 48,76% des PC à travers le monde, bien que Windows 11 tende à le rattraper ces derniers mois.

De quoi interpeller Microsoft et pousser l'entreprise à supporter Windows 10 encore quelques années ? Rien n'est moins sûr, même si Microsoft a fait un geste en mettant en place le programme de mises à jour de sécurités étendues. À moins que le géant de Redmond revienne sur sa décision et prolonge la durée de l'OS, comme cela a été le cas pour Windows XP ?

Source : The Restart Project