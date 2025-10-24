“Le coût de l’attente est très élevé” : Microsoft prévient, rester sur Windows 10 va vous coûter très cher

Alors que Windows 10 a officiellement atteint la fin de son support (sauf en Europe), Microsoft a tenu à prévenir les utilisateurs des risques encourus s'ils refusent de passer sur Windows 11. Pour la firme de Redmond, le calcul est simple : plus l'on reste sur l'ancien OS, plus le coût potentiel sera élevé.

Cela fait 10 jours que Windows 10 est mort. Le 14 octobre dernier, Microsoft a déployé la dernière mise à jour de sécurité du mythique système d'exploitation, le laissant de fait vulnérable aux attaques de pirates informatiques. L'événement a donné lieu à quelques conséquences incongrues, comme l'augmentation fulgurante des ventes de lecteurs de CD au Japon. En revanche, pour l'exode massif vers Windows 11, on repassera.

C'est en tout cas ce que laisse entendre un récent communiqué de Microsoft, qui ne rate pas une occasion de rappeler aux utilisateurs l'importance d'installer son dernier système d'exploitation. Cette fois, il n'est nullement question de vanter les mérites des dizaines de fonctionnalités IA de Windows 11, mais plutôt de rappeler aux concernés que leur sécurité en ligne est en jeu. Et, de fait, celle de leur compte en banque.

Rester sur Windows 10 est beaucoup trop risqué selon Microsoft

Sur son blog, la firme de Redmond explique ainsi que “les pirates n'ont pas besoin de forcer la serrure la plus solide. Il leur suffit d'attendre que vous laissiez une fenêtre ouverte.” Autrement dit, qu'une faille de sécurité soit détectée sur votre système pour qu'elle soit exploitée dans la foulée. Or, selon Microsoft, “avec la fin du support de Windows 10 […], les attaquants savent déjà que de nombreuses entreprises seront à la traîne”.

Ce qui vaut pour les entreprises, clairement ciblées par ce billet et qui risquent “des coûts de remédiation plus élevés, des temps d'arrêt plus longs et une atteinte à la réputation plus importante”, vaut également pour les particuliers : un système corrompu est un système inutilisables. Résultat : “des retards sur les contrats, une confiance affectée des clients et même une capacité [réduite] à faire des affaires”.

Sans compter les risques de vol de données personnelles, ou pire encore, d'installation de ransomwares qui coûtera très cher aux victimes qui souhaitent récupérer leurs données. Finalement, Microsoft résume bien la situation avec cette phrase : “Le coût de l'attente est très élevé”. C'est mathématique : plus l'attente est longue, plus les risques et les conséquences seront importants.