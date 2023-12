Ces Mercedes-Benz ont des phares bleus et il y a une raison bien précise

Des modèles de voitures Mercedes-Benz vont bientôt circuler en arborant des feux de couleur bleu turquoise. Une première qui a bien sûr une signification particulière. On vous explique tout.



Si vous circulez en voiture ou en deux roues, vous avez croisé des centaines, voire des milliers de véhicules les lumières allumées. Peu importe le modèle, il y a une constante : les feux sont de couleur blanche ou jaune à l'avant, rouge à l'arrière, sans oublier les clignotants orange. Ce sont en effet les seules teintes autorisées par le Code de la route. Même si depuis 1992 et les recommandations européennes, les voitures neuves ont des phares avant exclusivement blancs. Mais bientôt, certains véhicules auront des lumières bleu turquoise.

C'est Mercedes-Benz qui aura la primeur de cette couleur encore jamais vue sur une voiture. Le constructeur a en effet obtenu l'autorisation de tester la teinte dans les états américains de Californie et du Nevada. Il ne s'agit pas du tout de lancer une nouvelle mode : les nouvelles LED seront embarquées sur les modèles de la marque capables de conduite autonome de niveau 3 maximum. Mercedes-Benz est en effet pionnier dans ce domaine, ayant obtenu la certification pour sa technologie de conduite autonome aux États-Unis avant Tesla.

Certaines Mercedes auront des phares bleus, voici pourquoi

Il existe 5 niveaux de conduite autonome, le niveau 3 correspondant à une voiture qui peut conduire seule dans certaines conditions, avec supervision humaine. Chez Mercedes-Benz, il n'y a pour le moment que deux modèles concernés : la Classe S thermique et l'EQS électrique. Les lumières bleu turquoise sont là pour signifier aux autres usagers de la route que la voiture roule de manière autonome, sans intervention du conducteur. L'idée est de pousser les gens alentour à la prudence. Mercedes-Benz explique aussi que cela permettra aux forces de police de repérer plus vite si quelqu'un à droit de s'adonner à telle ou telle activité dans son véhicule, comme téléphoner.

La couleur bleu turquoise n'a pas été choisie au hasard : “elle se différencie de l'éclairage des véhicules et des feux de circulation existants tels que les feux de circulation ou l'éclairage de secours. […] De plus, selon les résultats de nombreuses études de test, le turquoise est la couleur optimale pour la conduite automatisée”, précise la marque. Les premières Mercedes-Benz équipées des nouvelles LED ne seront pas visibles sur les routes avant 2026 au plus tôt.

Source : Mercedes-Benz