Meilleures applications de montage et de retouche photo pour Android : voici notre sélection

Il existe de nombreuses applications de retouche photo intuitives et très efficaces sur Android. Elles permettent de faire des montages, d'améliorer la qualité d'une photo, de supprimer des effets gênants et bien plus encore. On vous a préparé une sélection des meilleures.

Aujourd'hui, pour un usage quotidien, le smartphone est incontestablement devenu l'appareil photo principal des utilisateurs. C'est bien plus pratique, on doit bien l'avouer. Il faut dire que les constructeurs ont fait un vrai travail de ce côté et ont nettement amélioré la qualité des clichés.

Et pour les utilisateurs plus aguerris, les marques proposent aussi des modes de prise de vue très complets. Malgré cette qualité grandissante, de nombreux clichés méritent un post-traitement. Disons qu'il est possible avec son smartphone de tout faire avec un seul appareil.

Les meilleures applications Android de retouche photo

Évidemment, le rendu ne sera pas digne des clichés d'un photographe professionnel, bien que certains grands noms ont réussi à exposer de magnifiques œuvres à partir de photos prises avec un bon photophone.

Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui possible de retoucher ses photos grâce à des applications très complètes. Voici donc notre sélection des meilleures applications de retouche photo sur Android.

Snapseed : une référence

Snapseed est l'une des applications de retouche photo les plus complètes. Les outils proposés sont tout simplement remarquables. On peut à peu près tout faire avec Snapseed : recadrage, réglages de la luminosité, des détails. Il y a même un outil pinceau.

L'application propose également une série de filtres très efficaces notamment un effet “HDR” qui permet d'améliorer la luminosité et d'afficher plus de détails après la capture. Si vous oubliez d'activer le HDR, voilà donc une fonctionnalité bienvenue.

Snapseed inclut également une fonction permettant d'incruster du texte dans les clichés. On peut clairement obtenir des choses vraiment très jolies. Un must-have, et gratuit en plus.

VSCO : redoutablement efficace

VSCO est indéniablement l'une des applications de retouche photo les plus célèbres. Véritable réseau social de partage de photos, il dispose d'outils de retouche très efficaces.

Si l'interface se révèle élégante, l'application pèche par son manque d'ergonomie. Elle reste tout de même assez simple, mais nécessite une petite phase d'apprentissage. Toutefois, lorsque l'on voit l'étendue des réglages disponibles, VSCO vaut vraiment le coup de s'y attarder un peu.

Preuve de son succès : la plupart des Instagramers célèbres utilisent VSCO. Si l'application est proposée gratuitement sur le Play Store, l'expérience peut s'améliorer grâce à des achats in-app. Précisons néanmoins que la version de base suffira à la plupart des utilisateurs, même les plus tatillons.

Adobe Photoshop Express : le grand classique

Voilà le fameux Photoshop en version mobile. Adobe propose aussi un outil complet de retouche photo pour smartphones et tablettes. Et le résultat est très réussi.

Adobe Photoshop Express se révèle très complet, certes bien moins que les versions PC et Mac, mais les possibilités offertes sur smartphone et tablette sont énormes. L'application est un véritable couteau suisse de la retouche photo.

On peut à peu près tout faire, du recadrage aux réglages de luminosité ou des couleurs. On peut également retirer les yeux rouges et appliquer des filtres parmi une quarantaine. Bref, Adobe Photoshop Express est fidèle à la réputation de l'éditeur.

Gros avantage, Adobe Photoshop Express autorise la retouche de photos de grandes tailles comme les fichiers au format RAW. Comme VSCO, Adobe Photoshop Express est gratuit et propose des achats in-app proposant d'autres fonctionnalités comme la retouche des photos de nuit un peu plus approfondie par exemple.



Adobe Photoshop Lightroom CC : pour les pros

Autre application made in Adobe : Lightroom. Elle accompagne Photoshop Lightroom que l'on trouve sur PC et Mac. Pour pouvoir en profiter de manière complète sur mobile, il faut au préalable détenir une licence Creative Cloud.

Si c'est le cas, vous pouvez récupérer les photos disponibles sur le PC ou Mac. Un gros avantage pour ceux qui veulent partager leurs plus beaux clichés pris avec leur Reflex sur les réseaux sociaux. Même si les photographes les plus avertis ne sont pas forcément fans de cette pratique, l'application a le mérite de le proposer.

Mis à part cette synchronisation, Adobe Photoshop Lightroom propose des outils d'édition rapide pour apporter quelques modifications à la volée. Attention, Lightroom n'est pas à mettre entre toutes les mains, il s'adresse avant tout aux professionnels ou aux vrais passionnés de photos. Là encore, l'application est gratuite.



PicsArt : une autre application très complète

Avec plus de 500 millions de téléchargements sur le Play Store, PicsArt est sans contexte l'une des applications de retouche photo les plus populaires sur Android. Ceci n'est pas le fruit du hasard puisqu'elle dispose d'un catalogue très complet d'outils pour effectuer des retouches allant des plus basiques aux plus poussées.

Collage, recadrage, amélioration en une touche, suppression de détails indésirables, PicsArt est un véritable couteau suisse de la retouche photo sur mobile. L'application est gratuite, mais contient de la PUB. Pour vous en débarrasser, il faut souscrire à un abonnement PicsArt Gold.

Pixlr Express : vite fait, très bien fait

La retouche photo c'est bien, mais vous n'avez pas envie d'y passer votre journée non plus. On vous comprend, et on vous propose de découvrir Pixlr, originellement créée par AutoDesk, mais depuis passée sous le giron du groupe Imagine.

Le principe de cette application est extrêmement simple : Pixlr propose de retoucher vos photos en quelques secondes et très facilement. Ainsi, il est possible de rogner, recadrer ou améliorer une image en quelques petites touches et grâce à des effets quasi illimités puisqu'il existe plus de 2 millions de combinaisons possibles.

Des bordures, des cadres, des recouvrements sont également de la partie. Clairement une application indispensable pour un résultat excellent en quelques secondes seulement.



Fotor : exprimez votre créativité sans limite

Aussi complète qu'une application comme PicsArt, Fotor dispose de nombreux outils d'édition, de filtres et d'effets professionnels. Bien sûr, elle propose la fameuse fonctionnalité d'amélioration en un clic.

Si vous pensez avoir raté votre prise, Fotor peut vous aider à obtenir le meilleur d'une photo. Optimisez la luminosité, le contraste, la saturation, ou encore la température de vos images. L'application dispose par ailleurs de plus d'une centaine de filtres pour appliquer les effets de votre choix.

Fotor est gratuit pour les retouches basiques et affiche de publicité dans cette version. Pour vous en débarrasser et pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut souscrire à un abonnement. Et il n'est pas donné…

Glitch ! : vive le vintage

La tendance du vintage envahit l'univers de la photo pour smartphone. Glitch! touche la corde sensible de la nostalgie et nous invite à retrouver les effets de nos anciens appareils.

Facile à utiliser, l'application brille surtout par la richesse des filtres proposés (VHS, cinéma, glitch, vintage). L'utilisateur peut optimiser chaque effet et retoucher la photo à l'infini. Des filtres supplémentaires sont proposés à l'achat, mais l'offre gratuite se révèle déjà très complète.

Prisma : ça cartoon !



Prisma est une application photo toujours à la mode. Elle n'a rien de révolutionnaire, mais a réussi à se placer sur un créneau qui sort des sentiers battus. Ainsi, Prisma propose d'appliquer des filtres un peu particuliers puisqu'ils transforment une photo en œuvre d'art.

À titre d'exemple, on peut prendre une photo de soi et voir ce que ça donnerait si on était un personnage de comics par exemple. Et les effets sont vraiment très réussis et surprenants. Seul petit reproche que l'on pourrait faire : la durée de traitement de la photo qui est un peu longue. Mais lorsque l'on voit le résultat, ça vaut le coup d'attendre.

1998 Cam : back to 90's

Vous êtes nostalgiques des vieux appareils photo des années 90 ? L'application 1998 Cam reproduit les effets du bon vieux compagnon de la famille. Elle intègre une interface de prise de vue ainsi que de nombreux filtres.

L'appli se révèle très complète et permet de faire renaître quelques souvenirs de jeunesse. Les couleurs, le grain, les défauts du flash, tout peut être entièrement retouché. On peut même incruster la date de prise de vue de la photo dans une typographie “so 90's”. Résultat garanti !

Google Photos : l'incontournable

Nous terminerons cette sélection avec une application que vous avez tous sur votre smartphone : Google Photos. Lorsqu'on l'évoque, on pense surtout à la sauvegarde gratuite dans le cloud et on oublie trop souvent qu'elle intègre un puissant outil d'édition de photos, assez simple à prendre en main de surcroît.

Avec Google Photos, vous pouvez non seulement retoucher la luminosité, les couleurs et les contrastes d'une photo trop sombre ou trop terne, mais également appliquer différents filtres préenregistrés pour donner un côté plus artistique à vos images.

Voilà pour notre sélection d'applications de retouche photo. Bien évidemment, vous êtes invités à nous dire celles que vous préférez ou encore si vous en utilisez d'autres.