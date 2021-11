Google lance Relate, un assistant vocal qui aide les personnes souffrant de troubles de la parole

Google a récemment présenté son assistant vocal Relate, qui vise à offrir davantage d'options de communication aux personnes souffrant de troubles de la parole. La société recherche activement des personnes pour tester l'application et aider à la rendre plus intelligente.

Les personnes souffrant de troubles de la parole peuvent éprouver des difficultés à converser avec leur entourage, et c’est justement ce que Google veut éviter. Pour lutter contre ces difficultés de communication, l’entreprise a présenté Relate, une application qui fournira une transcription et une synthèse vocales qui pourraient permettre aux utilisateurs de se faire comprendre plus facilement.

Le projet Relate avait été lancé en 2019 sous le nom de Project Euphonia. Depuis quelques années maintenant, Google s'efforce de créer des modèles de reconnaissance vocale qui permettront de mieux comprendre les personnes souffrant de troubles de la parole, comme la SLA, l'infirmité motrice cérébrale, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux ou les lésions cérébrales traumatiques. C’est donc une nouvelle avancée de Google dans le domaine de la santé, puisque l’entreprise peut déjà vous aider à identifier un problème de peau avec votre smartphone, et les Pixel peuvent même mesurer votre rythme cardiaque et respiratoire.

Comment fonctionne Google Relate ?

L’application Relate demandera d’abord aux utilisateurs d'enregistrer un ensemble de phrases qui seront utilisées pour créer un modèle vocal personnalisé qui excelle à comprendre le discours du testeur. Celui-ci pourra ensuite avoir accès à 3 fonctionnalités différentes qui l’aideront à communiquer avec son entourage.

Tout d’abord, on retrouve l’onglet « Listen », qui transcrit votre discours en texte en temps réel, ce qui vous permet de copier-coller du texte dans d'autres applications ou de laisser les gens lire ce que vous voulez leur dire. La deuxième fonctionnalité est nommée « Repeat ». Elle répète ce que vous avait dit en utilisant une voix claire, ce qui est particulièrement utile dans les conversations en face à face. Enfin, les utilisateurs auront accès à une fonction « Assistant », qui est tout simplement un accès à l’assistant Google des smartphones Android pour vous aider à rechercher des informations ou effectuer des tâches comme allumer les lumières.

Afin de rendre l’application plus intelligente, Google recharge activement des volontaires majeurs qui ont des difficultés à se faire comprendre des autres. Ceux-ci devront disposer d'un compte Google et d'un téléphone Android. De plus, le test n’est accessible qu’aux anglophones vivant aux États-Unis, au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Les volontaires devront enregistrer 500 phrases, ce qui devrait prendre entre 30 et 90 minutes. Cela permettra à l’assistant de prendre en compte différents profils pour devenir plus polyvalent une fois que Google le déploiera pour tous dans le futur.