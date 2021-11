Instagram veut ajouter des modérateurs aux flux vidéo diffusés en direct

Instagram travaille sur une nouvelle fonctionnalité aux créateurs qui diffusent des vidéos en direct. Il sera bientôt possible de nommer un modérateur qui pourra surveiller l’activité des abonnés. Le modérateur pourra bloquer les commentaires, supprimer certains messages et bien d’autres actions encore. Seul bémol : pour l’instant, il n’est prévu qu’un seul modérateur par flux.

Si vous utilisez Instagram, vous savez qu’il ne s’agit pas simplement d’un réseau social basé sur le partage de photos ou de vidéos auprès d’abonnés. De plus en plus, Instagram devient une plate-forme de diffusion en direct de vidéo. Cette fonction est appelée « Insta Live ». Et elle permet, comme sur YouTube ou sur Facebook, de diffuser en direct une vidéo auprès de (dizaines ou centaines de) milliers de personnes en même temps.

L’intérêt des « live » est double. D’abord, une vidéo live est un instantané : rapide, efficace. Ensuite, il offre un moyen d’interaction avec les abonnés. Ces derniers peuvent poser des questions en direct ou de poster des commentaires. Et l’utilisateur peut y répondre pendant la vidéo. Réactivité et interactivité : voilà ce qui qualifie le mieux les vidéos en live. Nous en avons réalisé plusieurs sur notre chaîne YouTube. Et ce fut de bons moments à chaque fois.

Instagram : bientôt des modérateurs filtreront les commentaires pendant les vidéos en direct

Mais, comme pour les forums ou les commentaires, il faut parfois faire face aux commentaires malveillants (et pas simplement négatif). Il est donc nécessaire d’avoir un « gendarme » qui veille au grain. Sur Instagram, cette fonction n’est pas encore possible. Mais cela devrait bientôt arriver. Alessandro Paluzzi, développeur italien et spécialiste du décorticage de code source, a découvert dans les entrailles de la dernière version d’Instagram les traces d’une future fonction de modération.

Cette fonction permettra à un utilisateur d’Instagram qui souhaite diffuser une vidéo en direct de nommer un modérateur parmi les autres utilisateurs d’Instagram. Il ne peut s’agir que d’un utilisateur qui regarde la vidéo en live. Et il ne peut y en avoir qu’un seul. Le modérateur aura la possibilité de gérer les messages postés et d’activer les différentes fonctionnalités sociales du live (réponses, commentaires).

Il n’est pas dit si le modérateur peut également gérer les participants au live : bannir l’auteur de commentaires malveillants, accepter les demandes des non-abonnés, etc. Mais cette fonction aura certainement un impact positif sur la réduction du nombre de messages haineux postés sur le réseau social, au même titre que le filtre qui permet de masquer les messages privés offensant ou les pop-ups d’alerte anti-harcèlement qui apparaissent en cas d’insulte.