Rolls-Royce Spectre : la voiture électrique à près de 500 000 dollars arrive bientôt

Rolls-Royce devrait bientôt commencer les premières livraisons de son Rolls-Royce Spectre, le “super coupé électrique ultra-luxueux” du fabricant qui succède à la Phantom Coupé.

Près d’un an après son lancement, la Rolls-Royce Spectre, la première voiture électrique du fabricant, va bientôt être livrée chez les premiers acheteurs. La Rolls-Royce Spectre, d'une valeur de plus de 400 000 dollars, n'est pas le véhicule électrique le plus cher du monde (ce titre revient à l'hypercar Rimac Nevera, d'une valeur de 2,4 millions de dollars). Elle n'est pas non plus la plus rapide, mais offre bien d’autres atouts.

Le coupé est doté de portes “suicide” à charnière arrière et d'une carrosserie fastback qui ressemble à celle de la Rolls-Royce Wraith, mais il repose sur une version alimentée par batterie de la plate-forme en aluminium Architecture of Luxury qui sous-tend la Phantom, fleuron de la marque, et le SUV Cullinan sous la forme d'un moteur à combustion interne.

Quelles caractéristiques techniques pour la Rolls-Royce Spectre ?

Rolls-Royce n'a pas révélé si la Spectre était à propulsion ou à transmission intégrale, mais a indiqué que sa puissance était estimée à 576 chevaux et qu'elle serait capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.



D'après les tests internes, l'autonomie prévue par l'EPA devrait être d'environ 418 km entre deux charges. Cela devrait être largement suffisant pour les clients de la société, qui, en moyenne, parcourent moins de 9 656 km par an avec leur voiture.

Ce qui est sûr, c’est que la voiture est très attendue des fans de la marque. « La demande a été incroyable. Alors que nous n'avons pas encore présenté Spectre au public, nous avons déjà plus de commandes fermes que nous n'en avons eu au total pour Dawn ou Cullinan », a déclaré Martin Fritsches, président-directeur général de Rolls-Royce Motor Cars America. « Nous avons déjà vu des centaines de nos clients se rendre dans les studios de design Bespoke à Goodwood pour commencer à configurer leur Spectre », déclarait déjà il y a un an le cadre de l’entreprise.

La voiture est actuellement disponible à partir de 423 000 dollars, et peut s’envoler à plus de 500 000 dollars avec plusieurs options. Les premières livraisons devraient débuter dès les prochaines semaines.