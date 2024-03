Super Mario Bros aura bien droit à une suite au cinéma, mais il faudra attendre 2026

C’est sur X (Twitter) que Shigeru Miyamoto a annoncé la bonne nouvelle : sans grande surprise, il y aura bien un deuxième film Super Mario Bros. Comme d’habitude, Nintendo se montre très discret autour du projet et n’a révélé aucun élément de l’intrigue. En revanche, nous avons déjà une fenêtre de sortie, prévue pour avril 2026.

1,3 milliard de dollars : c’est la somme qu’a rapportée Super Mario Bros, le film au box-office en 2023. Ce dernier a rencontré un tel succès qu’il n’avait alors pas fallu attendre longtemps avant qu’il ne soit pas piraté puis diffusé sur X (Twitter). La préparation d’une suite était donc un secret de Polichinelle. Finalement, c’est le créateur de Mario lui-même qui a officialisé la chose sur X, ce dimanche 10 mars.

« Nous travaillons sur un nouveau film d’animation basé sur le monde de Super Mario Bros », révèle Shigeru Miyamoto sur le compte de Nintendo. « Son arrivée en salles est prévue pour le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans de nombreuses autres régions du monde, et pour courant avril dans d’autres territoires. » Le rendez-vous est pris.

Super Mario Bros le film 2 débarquera au cinéma le 6 avril 2026

Il ne faudra pas s’attendre à plus de précision de la part de Nintendo, qui reste comme à son habitude très discret sur le projet. On sait en revanche que la firme a de nouveau fait appel aux studios Illumination pour réaliser le film. Shigeru Miyamoto supervisera à nouveau les équipes pour s’assurer de la cohérence avec son univers. Du reste, on ne sait encore rien de l’histoire ni du casting de ce nouveau film, bien que l’on peut s’attendre au retour de Chris Pratt, Jack Black et toute leur bande au doublage.

Il va donc falloir être très patient pour en savoir plus sur le film. Rappelons que Nintendo était notamment parti à la chasse des fans qui publiaient des théories sur le premier volet avant la sortie de celui-ci. Au vu de son succès grandiloquent, on imagine que Big N va de nouveau voir les choses en grand. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus à ce sujet.