Wolverine : le jeu PS5 a enfin une fenêtre de sortie, il va falloir être patient

Dévoilé en septembre 2021 lors d'un Playstation Showcase, le jeu Wolverine développé par Insomniac Games se veut très discret depuis. Toutefois et selon des informations recueillies par le journaliste Jeff Grubb, la sortie du jeu serait fixée pour l'automne 2024, soit tout juste un an après le lancement de Marvel's Spider-Man 2.

Un petit retour dans le passé s'impose. Souvenez-vous en septembre 2021, Sony a donné rendez-vous pour un nouveau Playstation Showcase d'envergure. Avec cette conférence, le constructeur a présenté les futurs hits de la PS5, comme Gran Turismo 7, Forspoken, le remake de Star Wars : Knight of The Old Republic ou encore un certain God of War : Ragnarok.

Durant l'évènement, le studio Insomniac Games a créé la surprise en balançant un premier trailer pour Marvel's Spider-Man 2. Cette suite, pour l'instant attendue pour l'automne 2023, réunira les deux tisseurs de toile de New-York, à savoir Peter Parker et Miles Morales, pour une nouvelle aventure.

Mais ce n'est pas tout, puisque le studio avait un autre cadeau : une première bande-annonce pour un jeu Wolverine ! Attention toutefois, il ne fallait pas s'emballer puisque comme l'a précisé Insomniac, le titre est à un stade très précoce du développement.

Enfin des informations sur le jeu Wolverine à venir sur PS5

Nous voilà plus d'un an et demi après la diffusion de cette bande-annonce, et pour l'instant, les informations concernant ce jeu Wolverine se font rares. Mais justement, le journaliste Jeff Grubb a dévoilé quelques détails sur le titre lors d'un livestream de Giant Bomb.

D'après lui, deux fenêtres de sortie potentielles ont été évoquées par ses sources. Tout d'abord, le jeu pourrait arriver sur Playstation dès l'automne 2024, soit tout juste un an après le lancement de Marvel's Spider-Man 2. Néanmoins, le studio se garde aussi la possibilité de décaler la sortie de Wolverine en 2025. “Mais si quelqu'un peut réussi à sortir deux jeux majeurs, deux AAA massifs, deux années de suite, c'est bien Insomniac”, assure Jeff Grubb.

Par ailleurs, le journaliste nous apprend également que le jeu sera adoptera une formule proche de God of War : Ragnarok. En d'autres termes, pas d'open world, mais plutôt de grandes zones semi-ouvertes à visiter en suivant la trame scénaristique du titre. En outre, le titre ne sera pas à mettre en toutes les mains, puisqu'Insomniac vise une classification Rated-R (interdit au moins de 17 ans aux USA). Autre point intéressant, l'histoire du jeu ne s'imbriquera pas dans l'univers des jeux Spider-Man du studio, ni dans celui des films X-Men de la Fox. Il s'agit donc d'un scénario totalement inédit, qui se concentrera sur les (més)aventures du personnage avant son arrivée dans l'équipe de mutants.