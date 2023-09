Loki Saison 2 : Disney titille les fans avec des images du tournage

A quelques semaines seulement de la sortie de la saison 2 de Loki, Disney est bien déterminé à satisfaire les fans les plus impatients avec cette nouvelle bande-annonce inédite. L'occasion d'apercevoir quelques images du tournage et d'avoir le ressenti des principaux personnages en prime.

Comme vous le savez peut-être, la meilleure série Marvel sortie à ce jour, à savoir Loki, va avoir le droit à une seconde saison sur Disney+. Le rendez-vous est d'ailleurs d'ores et déjà fixé au 6 octobre 2023 sur la plateforme de streaming.

Et autant dire que la hype est à son plut haut. En effet, le dernier trailer de cette saison 2 dévoilé à la début août a fait exploser tous les compteurs. La bande-annonce a dépassé les 80 millions de vues en seulement 24 heures toutes plateformes confondues et a décroché au passage la palme du trailer le plus regardé pour une série Marvel.

Loki va découvrir ce que c'est d'être un héros

Tandis que la sortie approche à grands pas, la firme aux grandes oreilles a décidé d'accélérer un tantinet la communication autour de sa nouvelle série. Pour preuve, Disney vient de publier une nouvelle bande-annonce inédite. Plus courte que la précédente, elle permet surtout de découvrir des images inédits du tournage et d'avoir le ressenti de certains acteurs principaux comme Tom Hiddleston évidemment, mais aussi Sophia di Martino dans le rôle de Sylvie ou encore Ke Huy Quan.

L'acteur oscarisé de Everything Everywhere All At Once est un nouveau venu dans l'écurie Marvel, pour son plus grand plaisir : “Je suis fan de l'univers Marvel depuis si longtemps, je suis si reconnaissant de faire partie de cette série incroyable”. Comme vous le savez peut-être, Owen Wilson fera également son retour dans la peau de l'argent Morbius de la TVA.

Et pour ceux qui se sont posés la question, il s'agira bien du Morbius de la première saison, et non d'une nouvelle variante. Kevin R. Wright, producteur exécutif de la saison 2 de Loki, a confirmé la bonne nouvelle dans cet extrait : “Soyez-en assuré, notre Loki sera avec notre Morbius, et ils vont devoir gérer ensemble les conséquences de la première saison”. Selon Tom Hiddleston, cette nouvelle saison sera surtout centrée sur le changement profond de la personnalité de Loki. S'étant toujours considéré comme un super-vilain, le dieu va découvrir ce que s'est d'être un véritable héros, d'être membre d'une famille et d'avoir des relations profondes.