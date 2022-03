WandaVision : pas de saison 2 pour la série Marvel de Disney+, ça se confirme

WandaVision ne devrait pas avoir droit à une seconde saison. En dépit du succès monstre de la saison 1, Marvel et Disney+ ne prévoient pas de produire une nouvelle salve d'épisodes. Par contre, Wanda Maximoff, personnage principal du show, sera bientôt de retour au cinéma.

WandaVision, la première série Marvel de Disney+, fait partie des plus gros succès de la plateforme en 2021. La série mettant en scène Elizabeth Olsen et Paul Bettany, respectivement dans les rôles de la Sorcière Rouge et Vision, a rencontré un succès critique colossal. Grâce à WandaVision, Disney+ a d'ailleurs remporté son premier Emmy Award.

Malgré le carton de la première saison, qui ne comptait que 6 épisodes, Marvel Studios ne semble pas désireux de produire une seconde saison. Dès le lancement de la série, le studio américain a présenté le show comme un “one shot”, avec un début et une fin bien définie. C'est le cas de plusieurs contenus Marvel, comme Falcon et le Soldat de l'Hiver et Hawkeye.

Wanda continuera ses aventures au cinéma

Plus d'un an après le season premiere, Marvel n'a apparemment pas changé d'avis. D'après Mohamed Diab, l'un des réalisateurs de la prochaine série Marvel de Disney +, Moon Knight, les studios ne comptent toujours pas lancer le chantier d'une seconde saison.

“C'est comme un monde complètement fou. Même avec les show à succès, comme WandaVision, ils ne font pas la deuxième saison. Elle a sauté dans un film, peut-être va-t-elle revenir ou non. Je ne sais pas. Et c'est excitant”, explique Mohamed Diab dans une interview accordée à nos confrères du magazine SFX.

Néanmoins, la Sorcière Rouge sera bientôt sur le devant de la scène. Après avoir affronté ses démons, et perdu des êtres chers, Wanda Maximoff sera de retour dans Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Le personnage est longuement apparu dans la bande-annonce du film, aux côtés du Sorcier Suprême incarné par Benedict Cumberbatch.

Lire aussi : Marvel officialise le spin-off de la série WandaVision sur Disney+, Agatha House of Harkness

Plusieurs scènes visibles dans le trailer font d'ailleurs directement référence aux événements de la série, à WestView. Le long métrage devrait faire office de suite pour le personnage campé par Elizabeth Olsen. On vous en dit plus dès que possible sur l'avenir de la Sorcière Rouge sur le petit et le grand écran. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.