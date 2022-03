Miss Marvel : la bande-annonce de la nouvelle série Disney+ est là !

Miss Marvel, la nouvelle série de super-héros prochainement diffusée sur Disney+, se dévoile. Une toute première bande-annonce vient d'être publiée, avant que la série soit diffusée sur la plateforme de streaming à compter de juin 2022.

La première bande-annonce de la série Miss Marvel est disponible. La nouvelle super-héroïne des studios Marvel/Disney+ se dévoile dans une vidéo qui permet de faire connaissance avec la jeune Kamala Khan, son entourage, son quotidien, et surtout de découvrir la façon dont elle acquiert ses super-pouvoirs.

Kamala Khan est une adolescente américaine de confession musulmane fan de super-héros et de jeux vidéo. Si son quotidien n'a rien d'extraordinaire, elle découvre un beau jour des bracelets qui la dote de super-pouvoirs. Grâce à eux, elle est capable de matérialiser par la pensée certains objets, de projeter des champs de force et semble dotée d'une force surhumaine. On ignore encore si ces bracelets sont réellement à l'origine de ces pouvoirs, ou s'ils en sont simplement les déclencheurs.

Même si Kamala va enfin pouvoir vivre la vie de super-héroïne qu'elle s'imaginait depuis tant d'années, tout ne va pas se passer comme prévu.

Interprétée par Iman Vellani, Miss Marvel est un tout nouveau personnage du MCU (Marvel Cinematic Universe). La super-héroïne n'est encore jamais apparue dans les films et les séries TV Marvel. Si le personnage existe bel et bien dans les comics, sa création est assez récente puisqu'elle est née en 2014 de l'imagination de l'éditrice Sana Amanat. Notez que d'autres personnages avaient déjà porté le nom de Miss Marvel, à commencer par Carol Danvers, que l'on connaît désormais sous le nom de Captain Marvel.

La série Miss Marvel entamera sa diffusion le 8 juin 2022 sur Disney+. Entre-temps, nous aurons droit à Moon Knight, un autre super-héros issu de l'univers Marvel… En attendant un peu plus tard dans l'année She-Hulk. Bref, voilà encore une année qui s'annonce bien chargée pour les fans de super-héros Marvel, sans compter les nombreux films (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ant-Man and The Wasp: Quantumania…) qui seront également à l'affiche en 2022.