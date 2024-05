Google : les résultats de recherche vont changer, et pas forcément en bien

Google teste une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer la recherche sur Internet en un espace interactif qui ressemble à un réseau social. Cette innovation pourrait changer notre manière de naviguer et de valider les informations en ligne en permettant aux utilisateurs de commenter directement les résultats de recherche.

Dans un monde technologique dominé par l'intelligence artificielle, où les assistants comme ChatGPT répondent à nos questions quotidiennes, l'authenticité de l'information humaine prend de plus en plus d’importance. Les plateformes comme X utilisent déjà des systèmes de notes communautaires pour combattre la désinformation. Dans cette lignée, Google propose d'ajouter une section de commentaires aux résultats de recherche pour enrichir les informations disponibles.

Cette nouvelle fonction, dénommée “Notes” est actuellement en phase expérimentale aux États-Unis et en Inde. Elle offre aux utilisateurs la possibilité d'ajouter des commentaires sur les résultats de recherche individuels. Elle pourrait s'apparenter à une sorte de vérification, où les utilisateurs valident ou contestent les informations grâce à des preuves concrètes. Le but de cette innovation est d'enrichir ainsi la qualité des résultats de recherche de Google.

Google envisage d'intégrer une section commentaires dans ses résultats de recherche

L'intégration d'une section commentaires dans les résultats de recherche de Google n'est pas sans risques. En effet, comme les réseaux sociaux, elle pourrait devenir un terrain propice aux comportements abusifs, à la désinformation et au harcèlement. Pour prévenir ces dangers, Google propose une option qui permet aux créateurs de notes de désactiver les commentaires. En outre, ce système pourrait inclure un mécanisme de votes positifs ou négatifs pour simplifier la modération tout en gardant une trace de la pertinence et de la popularité des informations partagées.

Bien que les commentaires ne soient pas encore disponibles pour les testeurs de la fonction “Notes”, leur intégration pourrait influencer la manière dont les informations sont partagées et validées en ligne. Si elle est bien implémentée, cette fonction pourrait non seulement améliorer la recherche d'informations, mais aussi encourager une participation plus critique et éclairée des utilisateurs.