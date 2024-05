La NASA sur la paille ? La mission de recherche de la vie sur Mars ne se passe pas comme prévu

Alors que la mission de retour d'échantillons martiens de la NASA pourrait être cruciale pour découvrir la vie extraterrestre, elle fait face à des dépassements de budget et des retards colossaux.

À des centaines de millions de kilomètres de la Terre, le rover Perseverance de la NASA collecte méticuleusement des échantillons de roches martiennes, les encapsulant dans des tubes immaculés en prévision d'une future mission de retour. Ce projet dénommé MSR – retour des échantillons martiens – représente la première tentative de l'humanité de récupérer des échantillons d'une autre planète. Ils ont le potentiel de répondre à des questions cruciales sur l'histoire de Mars et sa capacité à soutenir la vie.

Malgré son potentiel, cette mission se révèle être un véritable gouffre financier pour la NASA. Avec des coûts prévus pour atteindre environ 11 milliards d’euros et une date de retour ciblée pour 2040, la mission dépasse largement le budget prévu de plus ou moins 4 milliards d’euros en 2020 et prend 10 ans de retard. Cela a poussé l'administrateur de l’entreprise, Bill Nelson, à annoncer des plans de restructuration de la mission, incluant la recherche de soutien de l'industrie aérospatiale pour gérer ces coûts en augmentation et les problèmes de logistique.

La mission de retour des échantillons martiens pose d'énormes problèmes à la NASA

La communauté scientifique reste optimiste quant au potentiel de la mission de révolutionner notre compréhension de Mars. Les échantillons pourraient fournir des informations précieuses sur le passé de la planète, telles que la durée et la stabilité de la présence d'eau et les processus qui ont conduit à la perte de son atmosphère. Ces indices sont essentiels pour évaluer son habitabilité et pour savoir si elle a un jour maintenu la vie.

Les critiques se demandent si les retombées scientifiques potentielles justifient un investissement aussi grand. La NASA a répondu à ces inquiétudes en explorant des partenariats avec des entreprises privées, notamment SpaceX, qui pourrait utiliser son Starship pour aider au retour des échantillons. Cela réduirait les coûts et les défis techniques comme le lancement d'une fusée depuis la surface martienne.

En effet, les défis techniques de la MSR sont intimidants. La mission impliquerait non seulement de collecter les échantillons, mais aussi de les lancer depuis la surface de Mars et de les faire rejoindre un vaisseau spatial en orbite pour le voyage de retour sur Terre – un exploit encore jamais tenté auparavant. Malgré cela, les partisans de cette mission affirment que les connaissances acquises pourraient être révolutionnaires, à l'instar des échantillons lunaires rapportés par les missions Apollo qui ont radicalement remodelé notre compréhension de la Lune.

Source : The Verge