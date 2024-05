Windows 11 sur une Nintendo Switch ? C’est possible, la preuve en vidéo

Dans l'art de faire tourner Windows 11 sur tout et n'importe quoi, l'utilisateur PatRyk a apporté sa pierre à l'édifice sur X. En effet, il est parvenu à installer l'OS de Microsoft sur une Nintendo Switch. Le système d'exploitation fonctionne, mais les performances laissent encore clairement à désirer.

Depuis des années maintenant, les amateurs de bidouillage ont pris l'habitude de se lancer dans des défis insolites pour faire tourner tout et n'importe quoi sur… sur tout et n'importe quoi justement. On ne compte plus par exemple le nombre de portages de Doom, le père des FPS, sur des machines incongrues. On a ainsi vu le jeu fonctionner sur un écran de vélo d'appartement, sur une calculatrice TI-83 ou encore sur une touche de clavier et le bloc-notes Windows.

Windows 11 fait également partie des cibles privilégiées des bidouilleurs. En décembre 2023, l'utilisatrice orangera1n a publié ses derniers exploits sur X. En effet, elle est parvenue à lancer Windows 11 sur un iPhone 14 Pro Max grâce à une utilisation ingénieuse de l'application UTM.

Windows 11 sur Nintendo Switch ? C'est possible, la preuve

Et concernant l'OS de Microsoft, un certain PatRik a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Ce dimanche 11 mai 2024, l'utilisateur a partagé sur X ses derniers travaux. En effet, PatRyk s'est amusé à installer Windows 11 sur une Nintendo Switch. Pourquoi pas. Conscient des capacités techniques limitées de la machine de BigN, il a naturellement opté pour une version ARM de l'OS avec KVM activé.

Contre toute attente, Windows 11 fonctionne, mais en revanche, les performances laissent clairement à désirer. Rien d'étonnant toutefois, puisque pour rappel, la Nintendo Switch est équipée d'un processeur Nvidia Tegra personnalisé et basé sur le Tegra X1, un SoC qui date de 2015.

Histoire de pousser l'expérience un peu plus loin, il a également installé des versions de Linux et de Steam sur la machine. Il en a profité pour lancer le jeu Peggle. Le jeu de casse-tête, qui est pourtant loin, très loin de demander une configuration musclée (256 Mo de RAM et un processeur de 500 MHz) peinait à tourner convenablement. Néanmoins et compte tenu de l'âge de la Nintendo Switch (8 ans cette année !), il est plutôt surprenant de voir Windows 11 fonctionner de la sorte sur la console de BigN. Ce qui témoigne du travail apporté par le constructeur sur l'optimisation de l'OS de sa machine. Pour rappel, le président de la firme nippone a confirmé il y a quelques jours que la Nintendo Switch 2 serait officialisée d'ici la fin de l'année fiscale en cours, soit mars 2025.