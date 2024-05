Google I/O 2024 : comment suivre les annonces sur l’IA et Android 15 ?

La Google I/O, la conférence annuelle de la firme de Mountain View, revient ce soir avec un programme chargé. Cette année, on s’attend à ce que Google nous parle surtout d’intelligence artificielle avec son outil Gemini, mais aussi probablement un peu plus d’Android 15. Voici comment visionner l’événement.

Ce soir, Google revient sur le devant de la scène avec sa conférence I/O annuelle. En direct de son QG à Mountain View, la firme va présenter les prochaines grandes nouveautés pour l’année à venir. Or, cette année s’annonce quelque peu différente des précédentes. En effet, Google a pour habitude de dévoiler ses nouveaux Pixel, ou encore les fonctionnalités de la nouvelle version d’Android.

Cette année, l’accent sera clairement mis sur l’IA. Après l’offensive d’OpenAI l’année dernière avec ChatGPT, Google cherche désormais à rester dans la course avec Gemini, son propre outil LLM. Après des débuts timides en 2023 avec Bard, on attend désormais du constructeur qu’il rattrape son retard.

Quand et comment suivre la conférence Google I/O 2024 ?

Quand a lieu la présentation de Google ? : mardi 14 mai 2024

: mardi 14 mai 2024 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : un peu plus d’une heure

Notez qu’il s’agit là du coup d’envoi de l’événement organisé par Google, sous la forme d’une conférence donnée à partir de 19 heures. En revanche, ce dernier s’étalera sur plusieurs jours et, si les annonces les plus croustillantes auront lieu ce soir, d’autres sont à prévoir dans le reste de la semaine.

Sur le même sujet — Bonne nouvelle, l’IA Gemini de Google pourrait tourner sur votre vieux smartphone

Que faut-il attendre de cette conférence ?

Comme évoqué plus haut, l’accent sera très clairement mis sur l’intelligence artificielle lors de cette conférence. Ces derniers mois, Gemini s’est progressivement amélioré, gagnant peu à peu en fonctionnalités. Mais la plupart de ces nouveautés étaient soit réservées aux utilisateurs américains, soit encore trop timides pour véritablement prétendre concurrencer ChatGPT, le mastodonte du secteur. Il est très probable que Google souhaite modifier cette dynamique à compter de ce soir.

Pour cela, Google sera sûrement ce qu’il sait faire de mieux : intégrer sa nouvelle technologie dans sa multitude de services. Maps, Gmail, Drive ou encore Photos, ce sont plusieurs applications qui pourraient bénéficier d’un petit boost IA pour effectuer de nouvelles tâches. Or, ces derniers mois, la firme de Mountain View a multiplié les tests dans le domaine. Pendant ce temps, Google Assistant se meurt à petit feu, et il se raconte que Gemini est appelé à prendre à sa place. On s’attend donc à ce que les choses deviennent officielles, en plus d’être disponibles à l’internationale.

Et Android 15 dans tout ça ? Traditionnellement, Google fait de grandes annonces chaque année sur son prochain système d’exploitation avant de lancer la première bêta quelques jours plus tard. Néanmoins, 2023 a quelque peu dérogé à cette règle avec seulement quelques minutes accordées à l’OS. En sera-t-il de même cette année ? Ce n’est pas impossible, tant l’IA et Gemini devrait prendre de la place. Néanmoins, on s’attend forcément à ce que Google en touche quelques mots, ne serait-ce que pour respecter la tradition.

Enfin, nous ne devrions pas apercevoir de smartphones Pixel ce soir, le Pixel 8a ayant déjà été dévoilé au grand jour la semaine dernière. En revanche, il n’est pas impossible que Google évoque des nouveautés sur son moteur de recherche. En effet, le monde de la tech s’est enflammé il y a quelques jours à la supposée annonce d’un concurrent chez OpenAI. Si cette dernière n’a finalement pas eu lieu, elle a certainement ajouté une pression sur les épaules de Google.