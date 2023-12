TF1+ va proposer un outil révolutionnaire, Google Chat fait peau neuve sur Android, c’est le récap

TF1+ va arriver prochainement avec un outil jamais vu sur les plateformes de streaming, Google Chat fait peau neuve sur Android, des Mercedes équipées de mystérieux phares bleus, c'est le récap des actus du mardi 20 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 20 décembre 2023 ? En fin de journée, nous avons évoqué cette nouvelle sanction décrétée à l'encontre de Sony par l'Autorité de la Haute Concurrence. En effet, le constructeur devra payer une amende de 13,5 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des manettes. La firme nippone est notamment accusée d'avoir provoqué sciemment des dysfonctionnements sur les manettes PS4 des constructeurs tiers.

Dans un toute autre domaine, nous avons également abordé l'Avtotor Amber, la toute première voiture électrique russe d'une mocheté sans précédent. A peine présentée, la citadine est déjà raillée sur le web pour son design absolument atroce qui ferait passer la Fiat Multipla pour un canon de beauté.

Enfin, nous avons rapporté dans nos colonnes l'augmentation inévitable des prix de Netflix Premium pour les utilisateurs des Freebox Delta. Il fallait s'y attendre, l'opérateur a fini par répercuter les nombreuses hausses tarifaires opérés par Netflix sur ses abonnés. Désormais, il faudra ajouter 2 euros à sa facture mensuelle, qui grimpe maintenant à 11 euros/mois. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce mardi 20 décembre 2023.

TF1+ arrive bientôt avec un outil unique en son genre

TF1 vient de donner des précisons sur TF1+, sa future plateforme de streaming. D'après la chaîne française, le service marquera sa différence grâce à un outil unique en son genre. Baptisé Synchro, ce système est censé adapter les recommandations de contenus de chaque membre de la famille, et ce de manière régulière.

Pour en savoir plus : TF1+ arrive avec Synchro, un outil “unique au monde” pour révolutionner le streaming gratuit

Google Chat fait peau neuve sur Android

Après Google Messages, c'est au tour de Google Chat de faire peau neuve sur Android. En effet, l'application de messagerie instantanée vient de revoir son interface. Ainsi, au revoir la barre en bas d'écran au profit d'un menu flottant dans le style Material You.

Pour en savoir plus : Google Chat sur Android arbore un tout nouveau design plus moderne et épuré, ça fait du bien

Ces Mercedes sont équipées de phares bleus pour une raison précise

Aux Etats-Unis, certaines Mercedes vont arborer des phares LED de couleur turquoise. Une étrangeté qui a pourtant une explication simple. En effet, ces modèles spécifiques disposent d'un système de conduite autonome. Vous l'aurez compris, ces feux aux couleurs inhabituels serviront principalement à alerter les piétons et les usagers.

Pour en savoir plus : Ces Mercedes-Benz ont des phares bleus et il y a une raison bien précise