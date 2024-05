Google Wallet va cesser de fonctionner sur ces smartphones, la 6G va être incroyablement rapide en ville, c’est le récap’

Google a annoncé la fin du support de Google Wallet sur de nombreux smartphones, la 6G promet d’être rapide comme l’éclair en ville, une capture d’écran sur Windows 11 va permettre d’effectuer une recherche… Bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, il a fallu faire le grand écart entre la disparition de Google Wallet sur de nombreux smartphones et des annonces toujours plus spectaculaires sur la 6 G. Pendant ce temps, Microsoft regarde sur la copie du voisin en développant son propre Google Lens pour Windows 11.

Google Wallet ne fonctionnera plus sur votre vieux smartphone

Mais il faudra vraiment qu’il soit très vieux. En effet, Google a annoncé hier que son application de paiement et de stockage de documents va abandonner le support pour tous les smartphones avec version antérieure à Android 9. Sachant que l’OS est en 2018, cela devrait en théorie concerner assez peu d’utilisateurs. Nous avons tout de même concocté une liste non exhaustive des smartphones laissés de côté, à retrouver dans l’article ci-dessous.

À lire — Google Wallet : ces vieux smartphones ne pourront bientôt plus faire tourner l’application, voici la liste

La 6G a déjà de quoi faire saliver les urbains

Nous savons déjà que la 6G promet d’être 500 fois plus rapide que la 5G, qui n’a pourtant pas à rougir de ses performances. Mais une équipe de scientifiques cherchent à faire encore mieux. Pour cela, ils ont développé une technologie permettant d’ajuster le trajet des ondes pour que celles-ci évitent au maximum les obstacles. De quoi réduire significativement les pertes de données.

À lire — 6G : des scientifiques ont découvert comment booster le débit des smartphones en ville, une révolution est en marche



Dans Windows 11, la recherche avec une capture d’écran

Sur smartphone Android, il est déjà possible de lancer une recherche à partir d’une image dans sa galerie photo. Microsoft aime visiblement beaucoup l’idée et travaille désormais sur une fonctionnalité similaire, intégrée dans l’outil de capture d’écran. Ce Google Lens façon Windows s’appelle Visual Search with Bing. Forcément.

À lire —L’Outil de Capture d’écran de Windows 11 va avoir le droit à une nouvelle fonctionnalité qui va grandement vous faciliter la vie