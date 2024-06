Démarchage téléphonique : quels sont les numéros à bloquer en 2024 ?

Même si depuis le 1er janvier 2023, les entreprises ont l'obligation d'utiliser un certain type de numéro pour vous démarcher par téléphone, il n'est pas facile de savoir lesquels bloquer pour avoir la paix. Pas de panique, on vous dit tout !

Personne n'a envie de recevoir un coup de fil d'un démarcheur. Peu importe qu'il travaille pour une entreprise légitime ou qu'il s'agisse d'une arnaque comme les fameux appels vous informant sur votre CPF, ces appels sont pénibles. Face à ce fléau qui touche de plus en plus de monde, le gouvernement a voulu prendre des mesures. C'est ainsi que depuis le 1er avril 2022 par exemple, les courtiers en assurance doivent obtenir l’accord verbal de leur prospect afin de pouvoir continuer la conversation.

Mais c'est surtout la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2023 qui change le plus la donne. Depuis cette date, les numéros de téléphone commençant par 06 et 07 sont réservés aux particuliers. Cela signifie que les entreprises n’ont plus le droit de les utiliser pour leurs opérations de démarchage. Et pour encadrer la transition, le gouvernement a attribué des numéros spéciaux pour les plateformes de démarchage, ce qui facilite leur identification.

Voici les numéros à bloquer pour éviter les démarchages téléphoniques en 2024

C’est là que les choses se compliquent. Le site du service public est très clair sur un point : tous les numéros commençant par 09 37, 09 38 et 09 39 sont du démarchage téléphonique. Exact, mais incomplet. En effet, le gouvernement précise également que les plateformes de démarchage peuvent également avoir recours à des numéros régionaux (démarrant par 01, 02, 03, 04 ou 05).

Ainsi, bloquer les numéros commençant par 09 sur votre appareil n'est pas suffisant. Il faut également le faire avec ce qu'on appelle les numéros dits “polyvalents” pour vraiment réduire considérablement les démarchages intempestifs. Voici donc la liste des numéros dont il faut se méfier et, mieux, bloquer sur votre smartphone :

09 37, 09 38 et 09 39

01 62 et 01 63

02 70 et 02 71

03 77 et 03 78

04 24 et 04 25

05 68 et 05 69

09 475 à 09 479

En filtrant les numéros commençant par ces préfixes, vous devriez recevoir beaucoup moins d’appels qu’auparavant pour vous inciter à dépenser votre cagnotte CPF, refaire votre toiture ou vous proposer un “super forfait mobile exceptionnel”.

N'oubliez pas aussi que depuis plus d'un an, les entreprises peuvent vous appeler uniquement du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Elles n'ont plus le droit de vous démarcher en dehors de ces horaires, le week-end ou les jours fériés. Si vous constatez un manquement à ces règles, n'hésitez pas à faire un signalement sur la plateforme 33700 le cas échéant.