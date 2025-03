Comment bloquer définitivement les appels de démarchage sur son smartphone Android ?

Chaque jour, des millions de Français sont importunés par des appels intempestifs à but commercial. Fort heureusement, il existe plusieurs méthodes pour mettre fin à cette pratique et empêcher ces sociétés de vous solliciter sans arrêt.

Le démarcharge téléphonique reste un fléau qui encore aujourd'hui complique la vie de millions de Français. Si l'on en croit une étude publiée par l'UFC Que Choisir en 2023, plus d'un tiers des Français reçoit au moins un appel indésirable chaque jour, tandis que les 3/4 de la population sont appelés au moins une fois par semaine.

Pourtant, le gouvernement a fait en sorte de multiplier les mesures pour mettre fin à cette pratique. Depuis le 28 janvier 2025, une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale interdit le démarcharge téléphonique sans le consentement préalable du consommateur. Pour faire simple, les professionnels de la vente directe par téléphone doivent désormais obtenir l'aval du consommateur avant de pouvoir le démarcher.

Tour d'horizon des dispositions prises contre le démarcharge téléphonique

Cette disposition s'ajoute aux précédentes mesures prises par les pouvoirs publics pour encadrer la pratique. Depuis le 1er mars 2023, le démarcharge téléphonique est soumis à de nombreuses règles.

Par exemple, les sociétés ont le droit de vous appeler uniquement du lundi au vendredi, entre 10h et 13h et de 14h à 20h. Par conséquent, aucun coup de fil n'est autorisé le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf en cas de consentement de l'utilisateur.

En outre, la réglementation actuelle limite le nombre de prises de contact à quatre par mois pour chaque société. Et si vous manifestez votre refus d'être contacté lors d'un appel, le professionnel doit normalement se plier à l'obligation de ne plus vous contacter dans “les 60 jours calendaires révolus à compter de ce refus”.

Les numéros dédiés aux sociétés de démarcharge

Fait important, il faut savoir que l'ARCEP a attribué depuis 2023 des numéros spéciaux aux plateformes de démarcharge. Pour la France métropolitaine, les sociétés doivent donc utiliser des numéros commençant par :

0162

0163

0270

0377

0424

0425

0568

0569

0948

0949

Pour les DOM-TOM, les démarcheurs doivent également passer par des préfixes spécifiques, à savoir :

09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

09476 pour la Guyane

09477 pour la Martinique

09478 pour la Réunion

09479 pour Mayotte

Vous l'aurez compris, les numéros commençant par 06 ou 07 sont donc réservés aux communications personnelles. Toutefois, si vous recevez un appel commercial avec ces préfixes, il s'agit d'une infraction manifeste et il faudra signaler le numéro en question sur la plateforme Bloctel.

A lire également : iPhone – comment bloquer les appels de numéros inconnus ou masqués

Néanmoins, force est de constater que les mesures précédemment citées n'empêchent toujours pas les plateformes de démarchage de vous appeler régulièrement, surtout en semaine.

Pour maximiser vos chances de ne pas être importuné systématiquement, il faut donc faire en sorte de bloquer constamment les numéros cités plus haut. Bonne nouvelle, il existe une application gratuite pour ça : Préfixe bloqueur.

Disponible sur le Google Play Store, cette appli empêche donc les démarcheurs de vous appeler en bloquant automatiquement des plages entières de numéros. Voyons ensemble comment en profiter.

Télécharger l'application Préfixe bloqueur

Commencez donc par vous rendre sur le Google Play Store pour installer l'application Préfixe Bloqueur – Anti Spam. Veillez bien à choisir celle éditée par AWERTYS.

Configurer l'application par défaut

Une fois l'application téléchargée sur votre appareil, vous vous trouvez donc devant une brève présentation : “Les services proposés par la société AWERTYS ne collectent aucune donnée, ne revendent aucune contrepartie financière”, assurent les développeurs.

Ceci fait, il faudra donc procéder à quelques réglages essentiels. Tout d'abord et pour bien fonctionner, il est impératif de définir l'application comme application par défaut pour l'affichage du numéro de l'appelant et du spam. Sans elle, impossible d'intercepter les appels indésirables. Appuyez donc Définir l'application par défaut, puis choisissez Préfixe Bloqueur dans la liste. Pressez Définir par défaut pour valider.

Accorder les autorisations

Sur l'écran suivant, l'appli vous explique qu'il est nécessaire d'autoriser certaines demandes de permissions. Elles permettent notamment de vérifier si le numéro figure dans vos contacts ou non, et de décider automatiquement s'il faut bloquer l'appel ou l'accepter. Les développeurs précisent une nouvelle fois qu'aucune donnée, comme vos contacts, n'est collectée.

Appuyez sur Accorder les autorisations nécessaires

dans la pop-up qui s'affiche, autoriser Préfixe Bloqueur à accéder à vos contacts

Ensuite, autoriser Préfixe Bloqueur à passer et gérer des appels téléphoniques

Faites défiler les dernières pages pour conclure la configuration et accéder à l'application

Ajouter les numéros des démarcheurs dans une liste noire

C'est ici que ça devient un poil plus compliqué, mais pas de panique, nous sommes là pour vous guider. Pour cause, l'interface de l'appli n'est pas forcément des plus intuitives.

Sur la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Bloqués situé dans le coin inférieur droit, puis assurez-vous d'être dans l'onglet Liste noire en haut à gauche.

Suivez maintenant cette procédure :

Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter, puis sélectionnez l'option Préfixe

Ceci fait, l'idée est d'entrer tous les préfixes réservés aux plateformes de démarchage. Dans la barre de saisie située tout en haut de l'écran, rentrez le premier préfixe à bloquer en commençant avec l'indicatif +33 (mais sans le premier zéro)

Pour vous faciliter la tâche, voici donc la liste complète des préfixes à renseigner :

+33162

+33163

+33270

+33271

+33377

+33378

+33424

+33425

+33568

+33569

+33948

+33949

Prenez donc quelques minutes pour entrer manuellement tous ces préfixes. On vous rassure, ce ne sera pas une perte de temps. Une fois votre liste noire établie, tous les appels provenant de ces numéros seront automatiquement bloqués et renvoyés vers votre boite vocale. À vous la tranquillité !