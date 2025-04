Comment bloquer pour de bon les appels de démarchage sur son iPhone ?

Comme des millions de Français, vous recevez peut-être chaque jour des appels de démarchage commercial incessants sur son iPhone. Un véritable fléau qui tape sur les nerfs de tout le monde. Fort heureusement, il existe plusieurs méthodes pour se débarrasser pour de bon de ces coups de fil insupportables.

Plus d'un Français sur trois. Voilà le nombre d'utilisateurs qui reçoivent chaque jour un appel indésirable sur leur smartphone si l'on en croit une étude publiée par l'UFC Que Choisir en 2023. Encore aujourd'hui, ce fléau est toujours d'actualité et tape sur les nerfs de millions de personnes.

Néanmoins, une proposition de loi déposée au Parlement en fin septembre 2024 nous donne de l'espoir. Examinée et adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale en mars 2025, cette proposition de loi entend “renforcer la protection des consommateurs face aux abus du démarchage téléphonique”.

Concrètement et à partir du 1er janvier 2026, le démarchage téléphonique sera formellement interdit, à condition que le consommateur ait préalablement donné son accord pour être contacté. Par ailleurs, les opérateurs devront participer à l'effort de guerre en proposant un filtre anti-spam SMS à leurs abonnés. Enfin, les numéros fixes ne pourront plus figurer automatiquement dans les annuaires en ligne. Malheureusement, il faudra attendre la deuxième lecture par le Sénat et la promulgation définitive du texte pour profiter de ces avancées.

A lire également : Comment bloquer définitivement les appels de démarchage sur son smartphone Android ?

Les mesures déjà existantes contre le démarchage téléphonique

A défaut de cette proposition de loi donc, plusieurs mesures existent déjà pour protéger les utilisateurs contre le démarchage téléphonique. Depuis le 1er mars 2023 notamment, cette pratique est encadrée drastiquement :

les plateformes téléphoniques ont le droit de vous appeler seulement du lundi au vendredi, entre 10h et 13h et de 14h à 20h

aucune communication à visée commerciale n'est autorisée le week-end et les jours fériés , sauf en cas de consentement de l'utilisateur

, sauf en cas de consentement de l'utilisateur les prises de contact sont limitées à 4 par personne et par mois

si vous manifestez le refus d'être contacté durant un appel, les commerciaux n'ont pas le droit de vous rappeler dans les 60 jours calendaires révolus

Les numéros réservés aux démarcheurs

Autre fait important, il faut savoir que l'ARCEP a attribué depuis le 1er janvier 2023 une large plage de numéros spécifiques aux plateformes de démarchage. Pour la France métropolitaine, les sociétés doivent donc utiliser exclusivement des numéros commençant par :

0162

0163

0270

0377

0424

0425

0568

0569

0948

0949

Pour les DOM-TOM, les démarcheurs doivent également passer par des préfixes spécifiques, à savoir :

09475 pour la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

09476 pour la Guyane

09477 pour la Martinique

09478 pour la Réunion

09479 pour Mayotte

Le cas des numéros en 06 et 07

Quid des numéros démarrant en 06 ou 07 ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, des professionnels peuvent toujours utiliser leur ligne en 06 ou 07 pour vous contacter : “Si votre numéro de téléphone mobile est bien utilisé par une unique personne physique qui se sert d'un téléphone mobile sur un réseau mobile, le plan de numérotation vous autorise bien à utiliser votre numéro mobile quelle que soit la finalité de votre appel ou de votre message”, écrit l'ARCEP sur son site.

Attention toutefois, le gendarme des Télécoms précise bien qu'il est interdit “d'utiliser un numéro mobile avec des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages” conçus notamment pour contacter simultanément un très grand nombre de personnes.

Contrairement à Google qui propose sur ses Pixel une fonctionnalité native pour bloquer les appels de démarchage, Apple ne propose pas encore d'outil dédié sur iPhone. Alors pour trouver une solution efficace, il faudra se tourner vers les applications tierces. Plus précisément, nous vous conseillons d'opter pour Begone.

A l'image de Préfixe bloqueur sur Android, cette application disponible gratuitement sur l'App Store permet de “bloquer rapidement et sans effort des numéros individuels ou des plages de numéros”. Point important, Begone a fait du respect de la vie privée un point d'orgue. Pour cause, l'appli fonctionne entièrement en local sur votre appareil et ne collecte/transmet aucune donnée.

Depuis de récentes mises à jour, Begone a gagné en efficacité grâce à la possibilité de télécharger directement des listes de numéros à bloquer proposées par la communauté.

Télécharger et autoriser Begone

La première étape est somme toute logique : rendez-vous sur l'App Store pour télécharger Begone sur votre iPhone. Ceci fait, un détour s'impose dans les réglages de votre smartphone :

Accédez à Réglages > Apps > Téléphone Touchez maintenant Blocage d'appels et identification

Activez maintenant les deux options suivantes : Begone – Protection automatique et Begone – listes de règles

De cette manière, votre iPhone exploitera Begone pour identifier les appels entrants et les bloquer si besoin.

Utiliser une liste de blocage

C'est ici que ça se complique un peu, mais suivez nos étapes à la lettre, tout devrait bien se passer :

Ouvrez l'application Begone et sur la page d'accueil, cherchez l'onglet Parcourir les listes communautaires Faites maintenant défiler les différentes listes jusqu'à tomber sur celle proposée par Jérome Fresney et intitulée : Numéros de démarchage France Métropolitaine Installez la liste et confirmez l'opération en appuyant sur Oui dans la fenêtre pop-up

Ceci fait, Begone va commencer à configurer les numéros bloqués. Comme vous pouvez l'imaginer, la procédure va prendre un peu de temps. Pour cause, l'appli est en train d'indexer pas moins de 30 millions de numéros associés aux sociétés de démarchage. Faites vous un petit café ou un petit thé en attendant et surtout ne fermez pas Begone avant la fin du processus, sous peine de vous retrouver avec une base de données incomplète ou corrompue.

Une fois l'opération terminée, vous devriez vous retrouver avec une liste de numéros bloqués reprenant l'ensemble des préfixes attribués aux démarcheurs :

+33162

+33163

+33270

+33271

+33377

+33378

+33424

+33425

+33568

+33569

+33948

+33949

Désormais, Begone se charge donc de bloquer pour vous toutes les communications provenant de ces numéros sur votre iPhone. Dans votre historique des appels récents, tous les appels entrants repoussés par Begone seront d'ailleurs affichés avec la mention suivante : Begone : numéro bloqué. Et voilà, vous êtes maintenant débarrassé de tous ces appels indésirables !