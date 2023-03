Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope : l’édition Cosmique du jeu Switch est à son meilleur prix

Envie de vous procurer un jeu Mario sur Nintendo Switch à un très bon prix ? Foncez chez Amazon pour profiter d'une offre intéressante sur l'édition Cosmique de Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope qui est à moins de 29 euros.

En ce vendredi 10 mars 2023, synonyme de “MAR10 Day”, Amazon profite de la sortie officielle de l'édition limitée de la Nintendo Switch rouge pour proposer un jeu Mario à un très bon prix. À l'occasion d'une vente flash, le géant du commerce en ligne donne la possibilité à ses clients d'acquérir l'édition Cosmique du jeu Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope sur Switch au tarif de 28,99 euros ; ce qui correspond au meilleur prix constaté jusqu'à présent.

Sorti à l'automne 2022, le jeu Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope invite les joueurs à faire équipe avec Mario, Lapin Peach et leurs amis dans une mission pour sauver la galaxie. Cursa, une entité mystérieuse et malveillante, recherche de l’énergie pour mettre à exécution son abominable plan qui plongera la galaxie dans le chaos. Corrompant les planètes avec son influence maléfique, cette entité est déterminée à consommer l’énergie de toutes les Sparks, d’insolites créatures formées par la fusion de Lumas et de Lapins Crétins, et à détruire tous ceux qui se trouveront sur son chemin. Pour vous donner l'eau à la bouche, voici la bande-annonce du jeu.